Política 26-05-2018

Me-o reformalizado por delitos tributarios y financiamiento irregular de su campaña presidencial

El ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, fue reformalizado ayer por la investigación en su contra por el posible financiamiento irregular de su campaña política

“Justicia que se demora, denegada una que se tarda casi 3 años. Es así, estamos en otra etapa de nuestras vidas. No tengo mucho que decir, salvo que sigo confirmando todo lo que he dicho antes. No tengo nada que agregar, ellos (la fiscalía) tampoco lo han hecho”, dijo Enríquez-Ominami al término de la audiencia.

El Ministerio Público imputa a ME-O por delitos tributarios, mientras que el Servicio de Impuestos Internos (SII), se querelló en su contra por la facilitación de 36 facturas falsas a SQM por más de $320 millones entre 2009 y 2014.