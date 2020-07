Me olvide de vivir

Opinión 19-07-2020

Walt Whitman ( poeta) en una ocasión escribió: “ Coged las rosas mientras podáis, veloz el tiempo vuela. La misma flor que admiráis, mañana estará muerta” de lo que concluimos que al final, lo que importa no son los años de vida, sinp la vida de los años ( A, Lincoln).

El problema del hombre actual ( y quizás siempre ha sido así) es que cada persona cree que tiene tiempo. Y, esa es una estrategia, un engaño que la misma vida nos propone. Creer que siempre tenemos tiempo para todo. Por lo mismo pocos y quizás nadie, piense sobre la finitud de nuestro tiempo de vida, perdiendo así contacto con la realidad de la muerte que, cuando la vemos cerca, pensamos que el tiempo se nos está escapando, se nos está acabando, y con ello nuestros proyectos.

Ahora sin quererlo, sin desearlo, avizoramos el futuro cargado de incertidumbres y temores y porqué no decirlo……con un poco de miedo.

No esta equivocado el cantante J. Lennon cuando en una de sus famosas canciones dijo que: “ la vida es aquello que nos va sucediendo ,mientras nos empeñamos en hacer nuestros planes. Así es como quizás inconscientemente posponemos otros proyectos, otros planes, otros derroteros, creyendo que siempre tendremos tiempo para todo. Así es como nos dedicamos a realizar oros deberes, otras tareas, menos el vivir el “ ahora”.

Este pensamiento lo llevó al papel Oscar Wilde al decir: “ l menos frecuente es este mundo es vivir.”

Baltazar Gracián, por su parte, filosóficamente refundió ´su pensamiento: “ Todo lo que realmente nos pertenece es el tiempo, incluso el que no tiene nada, más posee. El tiempo es nuestro y verdadero capital. Cuando éste se acaba, lo demás no existe.

El compositor español Rafael Ferro García, escribió “ Me olvidé de vivir” de Julio Iglesias. “ de tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño, dejaba clara, explicita la finalidad del tiempo, como un recurso no renovable.

Mordí más de lo que podía masticar, expresó F. Sinatra en su canción “ My Way” ( A mi manera) reconociendo aí el error de acumular más de lo que podremos disfrutar y estirar adecuadamente, el tiempo disponible para hacer algunas cosas.

En conclusión, podemos reconocer que tenemos tiempo para vivir, pero ese tiempo no nos está garantizado, por ello, debemos recordar y aprender de todos nuestros errores pasados y tratar de no volverlos a repetirlos.

No se trata de planificar la vida. Se trata de no vivirla solo para ello.

En verdad, partimos de una falsa premisa. La verdad es que me olvidé de vivirla, si no es como la estoy contando, si no como la voy recordando ( Facundo). Al respecto debemos anotar que existen diversos tipos de memoria: Semántica, experencial, toponimia .Incluso la memoria podemos modificarla. A la memoria guardada pasado un tiempo, podemos agregarle nuevos detalles que cuando ocurrieron no le dimos tanta importancia.

La vida, amigos míos, no es tal como la vivimos, si no como la recordamos, para contarla después ( Facundo Manes) que escribió “ Funes el memoriazo”, que tenía el problema que al día siguiente recordaba todo lo que le había ocurrido el día anterior. Al Respecto, Borges, grafica la importancia del olvido

Si recordáramos todo no podríamos aprender nasa nuevo. El olvido es una parte importante de la memoria. Uno olvida casa todo lo que le ocurrió. Tenemos la inclinación de recordar solo las cosas que nos emocionaron.

En resumen, la vida es como la recordamos…..para contarla- A veces de tanto querer ser en todo el primero, nos olvidamos de los detalles pequeños



