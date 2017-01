Opinión 26-01-2017

Me pregunto

¿Los muertos recuerdan?

Buscarán la tibieza de una tarde de primavera?

Añorarán el agua fresca del pozo?

Reconocerán el llanto lastimero del que se ha quedado?



Y es que ¿sabrán que se fueron?

Los muertos, recordarán que una vez estuvieron vivos?

Quisiera saberlo….

Deshacerme en la profundidad del aire en la inmensidad del ahora

Y descubrir si

El me recuerda. O si yo, allí, así, recordaré todo esto.

Pues si olvidamos todo al morir, me veo ridícula hablándote

Si siento que te dije todo.

Aunque las nuevas historias, las que nos quedaron inconclusas. Esas? Esas te las cuento.

Por eso me pregunto ¿recordarán los muertos?

Y después pienso

¿Por qué tanto temor a la muerte

Si cada día nos vamos un poco?

Perdemos cabellos

Nos cortamos las uñas, olvidamos números y cosas,

Nos vamos yendo.

Hacemos mucho esfuerzo en dejar malos negocios,

Amores fallidos,

Pesadumbres y miserias.

Morimos a esta vida momentánea y continuamos con otra.

Pero hemos muerto.

Vamos por la calle y nos dicen

“que cambiado estás!, “No te había conocido”

Ya no soy el mismo sino un reflejo del que fui.

He cambiado, ya no soy. Era.

Por qué tanto temor a la muerte

Si cada día nos vamos un poco.?



(María de la Luz Reyes Parada)