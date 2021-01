Opinión 06-01-2021

ME VACUNO O NO ME VACUNO CONTRA EL COVID-19





Criticamos a la vacuna, porque nuestro cuerpo puede sufrir cambios con ella, sin embargo, esta vacuna la están procesando los mejores laboratorios y científicos del mundo y no cuestionamos ni rechazamos a la Gigante Monsanto, que está haciendo cambios genéticos a los productos agropecuarios para mejorar rendimientos, tamaños, sabores, etc., de frutos, verduras, animales de alimentación diaria, sólo habiendo hecho los estudios científicos necesarios de estos productos transgénico y consumo en un tiempo muy corto, frente a lo que le lleva la humanidad en miles de años alimentándose con ellos y no sabemos cuáles son o serán los efectos en nuestras estructuras celulares, si realmente cambiará nuestra identidad genética y respuesta vital de nuestros órganos y tejidos o para defensas en futuras enfermedades y pandemias.

En relación a la vacuna contra el Covid-19, los negacionistas recomiendan no vacunarse y los convierten en una minoría rebelde altisonante en el debate con una mayoría. Pese a que la opinión pública es claramente favorable a las vacunas, las imágenes de continuas manifestaciones anti-vacuna y anti-mascarilla en las ciudades, hacen pensar que su rechazo está más extendido.

Sostienen sus argumentos en teorías de la conspiración sin base científica . Esta línea de pensamiento considera que una élite poderosa está aprovechando la crisis para instaurar un Nuevo Orden Mundial. Según ellos, políticos, grandes corporaciones (especialmente farmacéuticas y medios de comunicación) forman parte de un plan oculto urdido para engañarnos y aumentar su cifra de negocio o el control sobre nosotros

El temor de que una vacuna cambie de alguna manera los genes del receptor es otra afirmación vista en múltiples publicaciones de Facebook.

La BBC preguntó a tres científicos independientes sobre esto, respondiendo que la vacuna contra el coronavirus no altera el ADN humano.

Uno de los mayores diferenciales de la vacuna BNT162 (Pfizer y BioNTech) es el hecho de que se basa en ARN.

"Inyectar ARN en una persona no hace nada con el ADN de una célula humana", dijo el profesor Jeffrey Almond, de la Universidad de Oxford.

El portavoz de Pfizer, Andrew Widger, dijo que la vacuna de la compañía "no altera la secuencia del ADN de un cuerpo humano".

Esta no es la primera vez que se examinan opiniones de que una vacuna contra el coronavirus alteraría el ADN. Un video muy popular difundía la teoría en mayo.

Parte del malentendido parece deberse al tipo de vacuna que se está desarrollando. La vacuna Pfizer / BioNTech utiliza tecnología de ARN mensajero o "ARNm".

Este producto contiene una pequeña secuencia genética creada en el laboratorio que "enseña" a las propias células del cuerpo humano a producir proteínas similares a las del Sars-CoV-2.

A partir de ahí, el sistema inmunológico reconoce la amenaza y crea una respuesta que protege al cuerpo de futuras infecciones.

Las nuevas vacunas se someten a rigurosos controles de seguridad antes de recomendar su uso generalizado.

Sin embargo, actualmente se están comercializando alimentos transgénicos, que son aquellos que han sido producidos a partir de un organismo modificado mediante la Ingeniería genética y al que se le ha incorporado genes de otro organismo para producir las características deseadas. He ahí la gran diferencia entre los productos transgénico y la vacuna contra el Covid-19.

En la actualidad esta tecnología tienen mayor presencia en los alimentos procedentes de plantas transgénicas, como el maíz y la soja.

La ingeniería genética o tecnología del ADN recombinante es la ciencia que manipula secuencias de ADN (que normalmente codifican genes) de forma directa, posibilitando su extracción de un taxón biológico dado y su inclusión en otro, así como la modificación o eliminación de estos genes y con esto mejorar especies que serán o están siendo usadas como alimento común que para la Humanidad datan desde los 10.000 A.C.

En el año 2014, los cultivos de transgénicos se extienden en 181,5 millones de hectáreas de 28 países, de los cuales 20 son países en vías de desarrollo. En el año 2015, en Estados Unidos, el 94 % de plantaciones de soja lo eran de variedades transgénicas, así como el 89 % del algodón y el 89 % del maíz.

Recientemente se están desarrollando los primeros transgénicos animales. El primero en ser aprobado para el consumo humano en Estados Unidos fue un salmón AquaBounty (2010), que era capaz de crecer en la mitad de tiempo y durante el invierno gracias al gen de la hormona de crecimiento de otra especie de salmón y al gen "anticongelante" de otra especie de pez.

Un argumento frecuentemente esgrimido en contra de los alimentos transgénicos es el relacionado con la gestión de los derechos de propiedad intelectual y/o patentes, que obligan al pago de regalías por parte del agricultor al mejorador. Asimismo, se alude al uso de estrategias moleculares que impiden la reutilización del tomate, es decir, el empleo de parte de la cosecha para cultivar en años sucesivos

Lo preocupante es que se firman tratados comerciales como el TPP-11, donde se les permite a transnacionales productoras de transgénicos a adueñarse del tesoro genético de los países y que después agricultores, pesqueros y ganaderos tendrán que pagarles a ellos para producirlos, porque éstos serán los dueños de las patentes genéticas.

Preocupante han sido los gobiernos y políticos que hemos tenido y que tenemos. No sólo venden a las transnacionales nuestros recursos naturales, sino también nuestra biodiversidad y no cuestionamos esto, pero si cuestionamos la vacuna que es el único camino para salvar nuestras vidas y no hay otro.

Además, como experiencia de país, en la redacción de la Nueva Constitución, debe estar presente, la defensa, no sólo de nuestros recursos naturales, sino además de nuestra biodiversidad, los cuales no se venden en tratados comerciales ni se transan en bolsas de valores nacionales e internacionales, sino que deben pertenecer a todos los chilenos como bienes comunitarios y conservación de nuestra salud y del medio ambiente.

Mientras haya un solo contagiado en el mundo, será un peligro latente y exponencial siempre presente para toda la humanidad.

Hay que erradicarlo totalmente y no confinarlo.

El deber de vacunarnos es de cada uno de nosotros, para controlar y erradicar la pandemia, nos demanda los siguientes valores de convivencia humana: El amor al prójimo como demostración de nuestros valores cristianos y de esta forma cuido también a quienes me rodean y el compromiso de responsabilidad personal y no ser un potencial contagiante y así responder el desafío de volver a una sociedad libre de esta cruel pandemia.





Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista