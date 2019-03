Deporte 20-03-2019

Medalla de Oro y Bronce en Olimpiadas Internacionales obtiene Claudio Sepúlveda Painemán

Alumno del Colegio San Miguel Arcángel de Linares, representó a Chile en los Juegos Olímpicos Especiales realizados en los Emiratos Árabes.

Claudio Sepúlveda Painemán, estudiante de 3° año medio, participa en el Programa Especial de Integración Escolar (PIE) del Colegio San Miguel Arcángel, donde hace cuatro años se realiza una intervención complementaria como es la equinoterapia, donde participan una buena cantidad de los alumnos del Programa PIE, alternativa que surge con el objetivo de mejorar el desempeño académico, autoestima y conducta escolar de los alumnos beneficiarios del programa, logrando una mejor adaptación al medio a través de la intervención terapéutica con equinos.

Para la Comunidad Educativa San Miguelina, es una opción prioritaria entregar las herramientas que permitan el buen desarrollo de todos los estudiantes, cada logro de sus alumnos es un aliciente para continuar entregando lo mejor, apoyando integralmente y superando junto a ellos las dificultades y necesidades que se puedan presentar.

Desde el año 2017 participa en las clases de equinoterapia. Durante el 2018, el Colegio fue invitado a participar en las Olimpiadas Ecuestres de Chile. El establecimiento fue representado por Claudio, Lorenzo y Bárbara, estos últimos también obtuvieron medallas a nivel nacional, pero por edad no calificaban para la competencia internacional. Claudio, luego de ir a un sorteo, con competidores de otras ciudades que habían obtenido los mismos logros, resultó ganador nacional, adjudicándose la responsabilidad de representar a Chile en Abu Dhabi. Entregando hoy la gran alegría de sumar las preseas de Oro y Bronce para el medallero de Chile.

CÓMO SE GESTA SU GRAN DESEMPEÑO

Una vez clasificado para la competencia internacional, el Colegio a través del equipo de integración incrementó su apoyo a la preparación de Claudio, contratando para él clases especiales de equitación con la Profesora Sandra Mainar de Equilibre Maule en Rabones, durante todo el segundo semestre, logrando su autonomía en el manejo del caballo, pues hasta entonces los niños sólo iban montados en el equino pero no de manera independiente, siempre apoyados por el equipo multidisciplinario de Integración

Por su parte, Miriam Ávila, Educadora Diferencial, Coordinadora del Programa de Integración Escolar y Coordinadora del Departamento de Educación Inclusiva del Colegio San Miguel, dijo que “el programa PIE cuenta con 13 profesionales ente psicólogas, fonoaudióloga, psicopedagogas, educadoras diferenciales y kinesióloga. En esta área es donde se desarrolla el programa de integración, equinoterapia y otras instancias y actividades que se ejecutan en beneficio de ofrecer herramientas a nuestros alumnos. Durante este año 2019, son alrededor de 165 estudiantes, aún se está desarrollando el proceso de evaluación integral, por eso aún no es una cifra exacta”. Agrega, “puntualmente hoy, ver los logros de Claudio para nosotros como Equipo es ver un sueño hecho realidad, pues desde su esfuerzo y perseverancia ha demostrado que desde sus capacidades distintas ha podido lograr cosas muy grandes en términos de su autoestima y desarrollo, él mismo ha constatado que es capaz de hacer muchas cosas y nos enorgullece como comunidad educativa haber aportado en este proceso”.