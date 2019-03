Editorial 15-03-2019

Medicamentos bioequivalentes

Después de intensas jornadas de trabajo, la Comisión de Salud aprobó y despachó a la Sala el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias.



La iniciativa, en sus antecedentes, alude al caso farmacias que evidenció no solo la colusión en la que incurrieron las tres empresas controladoras del mercado farmacéutico, al fijar los precios de los medicamentos, sino también a una industria que operaria en condiciones de colusión y abuso de posición dominante.



Fueron nueve meses de tramitación legislativa para un proyecto que buscaba disminuir los precios de los medicamentos, quien detalló que el Ejecutivo recogió la iniciativa de contar con un observatorio de precios, sin embargo, se lamentó que no avanzara en materia de regulación de precios.



La finalidad es evitar los conflictos de intereses que ocurren entre los laboratorios, entre quienes distribuyen. Hay distintos elementos que permitirán sanear parte importante de la industria farmacéutica en función del beneficio de los usuarios, pero el punto negro, que era disminuir los precios, podría quedar muy lejano.





No obstante, hay materias en la que cree se van a reponer algunas discusiones, por ejemplo, la venta de medicamentos OTC, integración vertical y temas de publicidad. Queda el debate en Sala y este proyecto irá a trámite en comisión mixta.



La iniciativa, que será vista próximamente por la Sala de la Cámara, indica que el Observatorio Nacional de Medicamentos deberá, entre otros, informar a las comisiones de Salud de ambas Cámaras sobre el trabajo que lleva a cabo en materia de diferencias arbitrarias en los valores de medicamentos.