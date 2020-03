Crónica 31-03-2020

Medicina de la UTalca puso a disposición de toda la comunidad test de autoevaluación de Covid -19



Con el objetivo de ayudar a que las personas puedan detectar síntomas del virus y evaluar si deben acudir o no a un recinto asistencial, la Escuela desarrolló un cuestionario que está disponible en el sitio http://www.coronavirus.utalca.cl/testcovid19.html .



La Escuela de Medicina de la Universidad de Talca, a través de la Unidad de Informática Biomédica, realizó un método de evaluación online, el cual, tras solicitar una serie de datos y hacer tan solo cinco preguntas relacionadas con los síntomas del coronavirus, le permite a la ciudadanía saber si detecta síntomas compatibles con el virus que hasta este lunes 30 de marzo ha afectado a 2.449 contagiados y ocho fallecidos.



Tras contestar el test en http://www.coronavirus.utalca.cl/testcovid19.html preguntas como ¿tiene fiebre mayor o igual a 37,8°C? o ¿tiene dificultades respiratorias? la persona recibirá orientación por medio de un mensaje inmediato sobre si debe o no acudir a un centro asistencial de salud para realizarse un chequeo médico y con ello confirmar si padece o no la enfermedad.



La iniciativa, que fue desarrollada por la casa de estudios con el fin de aportar a la comunidad durante la pandemia que se está viviendo, cuenta con el respaldo y la coordinación de los hospitales de Curicó y Talca, instituciones que tendrán el autotest en sus respectivos sitios web para que pueda ser realizado por un mayor número de personas.



Es importante destacar que el cuestionario fue llevado a cabo a través del Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS) y ya se encuentra disponible para ser contestado de forma rápida, sencilla y en un par de minutos.



“Como universidad pública estamos al servicio de colaborar en todos los ámbitos disponibles para enfrentar la contingencia, pero también estamos produciendo las coordinaciones y nos estamos integrando a todos los entes que se están trabajando en esa línea, ya sea Gobierno Regional, Servicio de Salud del Maule, y los campos clínicos”, afirmó el director de la Escuela de Medicina de la UTalca, Claudio Cruzat.