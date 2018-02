Nacional 04-02-2018

Médico que atendió a Sophia: "Mi primer pensamiento fue agredir al culpable si lo tuviese frente a mi"

"Mi primer pensamiento fue agredir al culpable su lo tuviese frente a mi", escribió el médico especialista en Medicina de Urgencias, Juan Eduardo Donoso, profesional que atendió a la pequeña Sophia, menor de edad que fue asesinada por su padre en Puerto Montt. El profesional, a través de su blog "Supermadre", se refirió al caso de la niña de un año y ocho meses que llegó hasta el Cesfam de Alerce con un paro cardiorrespiratorio. Según la descripción realizada por el fiscal Marcelo Sambuceti, el presunto progenitor se encerró en el baño de su vivienda, donde golpeo a la menor. "Me encontré con la peor de las pesadillas: una lactante cruelmente violentada, hasta el punto de causar su muerte (...) Ni la peor de las película de terror es tan fuerte como las imágenes que quedaron en las retinas del grupo de personas que intentó devolverle la vida esa tarde", escribió el médico. Donoso, quien aseguró que no se referiría a aspectos médicos y a las lesiones de Sophia, relató que "como papá nunca podré entender a un asesino o violador de niños, me parecen situaciones con un grado de violencia que sobrepasan mi capacidad de comprensión. Actos de esa naturaleza son mi peor pesadilla como padre".