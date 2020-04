Social 03-04-2020

Médico venezolano ambientado totalmente en Linares

La República de Venezuela tiene en la actualidad 32 millones de habitantes, de los cuales entre 5 a 6 millones de venezolanos salieron de su país, transformándose en inmigrantes. Muchos emigraron a países sudamericanos y europeos, en la búsqueda de mejores perspectivas laborales, especialmente en el ámbito de la salud. El actual régimen totalitario imperante en el citado país que lidera el presidente Nicolás Maduro, es la causa principal de la grave situación política y económica del país del norte.

En la provincia de Linares, trabajan varios doctores de Venezuela y de Ecuador. Uno de estos profesionales es el médico cirujano venezolano, Roy Allen Solís, soltero, de 32 años de edad, quien presta servicios en el Consultorio San Juan de Dios , el que ha demostrado ser muy eficiente y se ha ganado el aprecio de la comunidad que atiende y en el entorno donde se desenvuelve.

Diario El Heraldo de Linares, entrevistó al doctor Allen Solís, quien recordó que nació en la ciudad de Valencia y cuenta que llegó a Chile el 18 de mayo de 2017, en la búsqueda de un mejor bienestar, cuyo principal objetivo es ayudar a sus padres y otros familiares que continúan viviendo en su país natal, Venezuela.

Recuerda el profesional que estudió la carrera de médico cirujano en su país en la Universidad de Carabobo y que cuando llegó a Chile estuvo trabajando durante un año en Santiago, como chofer de los taxis de la empresa Uber. “Vine dispuesto a trabajar en lo que fuera. Fue duro al principio, trabajar como taxista en un país que no conocía. Sin embargo, todo cambió cuando un colega que trabaja en el SAPU de Longaví, que se llama Angelo, me llamó por teléfono y me dio el dato que había una vacante de médico cirujano en el Consultorio San Juan de Dios de Linares. Postulé y gracias a mi amigo y a Dios quedé. Estoy muy contento, pese a la nostalgia que siento de estar lejos de mi Patria y de mis padres Roger Allen y mi madre Onelia Solís. Cuando puedo viajo a Venezuela a verlos y me reúno con otros familiares y amistades que tengo. Siempre hay un recuerdo grato y nostálgico, de la tierra que un día me vio nacer y donde me formé como persona y profesional ”, subrayó.

Comentó Allen que en su país cuando se vino a Chile ganaba 12 dólares mensuales trabajando como médico en el sector público, hoy son 18 dólares, que apenas alcanzaban para comprar durante una semana unos kilos de pan, un kilo de queso y otros alimentos necesarios.”La crisis social y económica que se vive en Venezuela es demasiado grande. Hay cesantía y falta de medicamentos. Es un verdadero caos, que espero cambie a futuro, porque Venezuela fue un gran país. Incluso, he tenido conocimiento de linarenses que fueron a trabajar en el pasado, cuando mi tierra ofrecía muchas oportunidades a los extranjeros que llegaban en búsqueda de mejores alternativas laborales.”

¿ Doctor, cómo se siente trabajando en Linares?

“ Cuando llegué a Linares, me cambió la vida. Estoy feliz trabajando en esta ciudad . Tengo buenas relaciones con mis colegas y personal con los cuales trabajo en el Consultorio San Juan de Dios”, acotó.

¿ Volvería a su país más adelante?

“Eso el tiempo lo dirá. Yo espero que en Venezuela cambien las cosas. Qué vuelva la democracia plena, que haya justicia , hermandad y que mi país vuelva a tener buenas relaciones con otros países. Si esto llega a ocurrir, se terminará con el aislamiento que hoy existe y que perjudica a todas las familias venezolanas, especialmente a los más pobres. Siempre estoy a la espera de buenas noticias, pero, por ahora es poco lo que ha cambiado lamentablemente, con respecto a lo que fue mi país en el pasado, en que se tenía un buen pasar ”, subrayó. (Walter Pérez León).



FOTO: El médico cirujano venezolano, Roy Allen Solís, aseguró estar muy bien en Linares.