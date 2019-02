Crónica 22-02-2019

Médicos de Colbún depusieron paro y esperan resultado de Concejo Municipal

El Alcalde de Colbún, Hernán Sepúlveda, se reunió con los médicos que trabajan en la comuna, con la finalidad de deponer el paro indefinido que tenían presupuestado durante esta semana.

Los profesionales tomaron la decisión de retomar sus actividades con normalidad, esto a la espera de la decisión que se tome en el Concejo Municipal de este viernes 22 de febrero, donde nuevamente se verá la aprobación de las asignaciones para estos profesionales de la salud.



“Esta ha sido una situación muy inesperada y muy crítica, en la que por primera vez se ha jugado con la salud de la gente, en lo personal como primera autoridad junto con algunos concejales hemos estado apoyando al estamento médico, ya que es un área muy delicada en la que se juega con la vida de las personas, por lo tanto no podemos escatimar en recursos en estos temas tan importantes, tres concejales no lo han estimado así, por lo que a causa de su negativa de aprobar los sueldos de los médicos han generado estos problemas”, indicó el Alcalde Hernán Sepúlveda, alcalde de Colbún.



La Primera Autoridad de esta turística comuna, agregó además que, “finalmente con las conversaciones que he tenido con los médicos de la comuna, se van a retomar todas las atenciones con normalidad, ya que para todos los colbunenses es muy importante contar con su trabajo en jornada normal. Con los médicos ya hicimos este acuerdo, esperando que esto no se siga prolongando, porque estamos por la gente y por no jugar con un tema tan delicado como es la salud. Esperamos que este viernes en Concejo Extraordinario esto pueda finalizar y ser aprobado por el en beneficio no de esta gestión, si no que de todos los vecinos”.

La noticia fue recibida con satisfacción por los usuarios, quienes se han mantenido expectantes por el resultado de las gestiones y conversaciones que buscaban solucionar este conflicto.