Crónica 27-02-2019

Médicos de Colbún retomaron funciones con normalidad

El Alcalde Hernán Sepúlveda indicó que en el pasado concejo municipal se aprobaron las asignaciones de los profesionales de la salud, con 4 votos a favor y 3 en contra.



El pasado viernes en el Concejo Municipal de Colbún, se aprobó definitivamente la asignación de los 8 médicos que trabajan en la comuna, esto por 4 votos a favor, por lo que los profesionales retomaron sus funciones con normalidad.



El Alcalde Hernán Sepúlveda indicó que finalmente los profesionales de la salud recibirán durante este 2019 la misma asignación que recibían en 2018, la que se mantendrá durante todo el año, es decir hasta diciembre sin modificaciones, que era lo que los médicos esperaban.



“Felizmente se solucionó todo el problema que se generó con el estamento médico, en un concejo municipal extraordinario donde se aprobaron los sueldos de los profesionales, tal como se realiza todos los años, pero en esta oportunidad se provocó un conflicto muy importante que mantuvo a la comuna durante 3 semanas con la atención de médicos tambaleante, y debo agradecer al concejal Jorge Espinoza, Ricardo Ureta y Manuel Ortiz, ya que se saneo todo el problema, los médicos están con el sueldo que tuvieron durante el año pasado, este año continúan de esta misma manera, esto no es un aumento, es sólo mantener su remuneración, así que retomaron las atenciones completas y están muy comprometidos con sus pacientes”, indicó Hernán Sepúlveda, Alcalde de Colbún.



Lo importante es que el Alcalde Hernán Sepúlveda indicó que este lunes se inicia con normalidad la atención de los 8 profesionales de la salud que trabajan en la comuna, ya que se les dio solución a sus requerimientos y además regresan de su feriado legal.



Alcalde atendió en la posta de Maule Sur



Además como una forma de descongestionar la atención de salud de la comuna, el Alcalde Hernán Sepúlveda se dirigió hasta la Posta Rural de Maule Sur, para realizar la atención de los pacientes que se atienden en esta localidad.



“En estas fechas de verano, cuando se toman todos los feriados legales o vacaciones de los funcionarios, en los distintos sectores de nuestra comuna podrían carecer de la atención del médico, que es un profesional súper importante y que son muchas las consultas que atiende en la comuna, y por ejemplo el médico acá en la posta de Maule Sur atiende los lunes y martes y se encuentra de vacaciones, y por eso he venido en mi calidad de médico a atender a todos los pacientes que lleguen de urgencia, morbilidades, controles e ingresos, la verdad es que la idea es atender a todo el público que lo necesite, para no dejar vacios los servicios y continuar entregando las atenciones médicas a las cuales los pacientes están acostumbrados, porque como autoridades queremos la mejor salud para todas las personas y no dejarlas abandonados, hay que trabajar y si es necesario podría venir personalmente a atenderlos”, agregó el Alcalde.



Los más sorprendidos, pero a la vez agradecidos, fueron los pacientes que llegaron durante este martes en la mañana a la posta de Maule Sur, ya que era el mismo Alcalde quien atendía sus requerimientos.



“Hoy me atendió el Alcalde que además es médico, tenía que verme unos exámenes y él me los vio, ya que el médico de acá vuelve la próxima semana”, manifestó Manuel González, paciente de la posta de Maule Sur.



Nibaldo López, también paciente de la posta concluyó, “yo soy diabético, así que eso vine a ver, ayer me llamaron para que viniera y aproveche, está súper bien que nos atienda el Alcalde”.