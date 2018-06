Social 22-06-2018

Médicos especialistas: Intendente Milad destaca formación de tercera generación del Programa Becas Maule

En el Aula Magna de la Universidad Católica del Maule se realizó la solemne ceremonia de titulación de 13 nuevos médicos especialistas, pertenecientes al Programa Becas Maule, el cual fue financiado por el Gobierno Regional del Maule.

La actividad contó con la presencia del Intendente de la Región del Maule, Pablo Milad; los Senadores, Juan Antonio Coloma, Ximena Rincón y Rodrigo Galilea; el Presidente del Consejo Regional del Maule, George Bordachar; el Rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán; el Director Regional (s) del Servicio de Salud del Maule, Max Aguilar y los Consejeros Regionales, Rodrigo Hermosilla e Ivonne Oses.

El Programa Becas Maule nació el año 2012 gracias a un acuerdo logrado entre el Servicio de Salud del Maule, el Gobierno Regional y la Universidad Católica del Maule con la finalidad de disminuir la brecha de especialistas más necesitados en la Región del Maule.

El Intendente Pablo Milad, destacó “este tipo de programas son muy productivos para la Región, no es solamente detectar una necesidad, sino también aportar y trabajar en un proyecto para solucionar esa necesidad. Becas Maule ha sido una gran idea que partió por el ex Intendente Rodrigo Galilea, con el Servicio de Salud del Maule y con la Universidad Católica y el próximo año se incorporarán la Universidad de Talca y la Autónoma, para 300 especialistas que va a tener un costo aproximado de 100 millones por cada uno de los especialistas y que va a comenzar el próximo año, programa financiado con un 25% por el Gobierno Regional y un 75% por el Ministerio de Salud”.

Mediante este programa se espera formar a 100 médicos especialistas en aquellas áreas con mayor demanda en la región como cirugía general, anestesiología, ginecología y obstetricia, medicina interna, pediatría y traumatología por nombrar algunas.

El Presidente del Consejo Regional del Maule, George Bordachar, dijo, “afortunadamente me ha tocado participar como Consejero Regional en la primera etapa con el ex Intendente Rodrigo Galilea y hoy estamos trabajando con dos universidades más, así que muy contento con el financiamiento que estamos entregando como Gobierno Regional para que solucionemos los problemas que tenemos como Región, porque teníamos muchas falencias de especialistas”.

La primera generación de becarios fue de 24 médicos el año 2016 y la segunda generación tuvo 20 egresados el año pasado. En tanto, hoy se graduó la tercera generación de egresados de 13 médicos, siendo los hospitales de Talca, Curicó, Constitución, Cauquenes, San Javier y Parral quienes recibirán a estos especialistas: Cirugía General; Medicina Interna; Obstetricia y Ginecología; Pediatría; Psiquiatría Adultos; Traumatología y Ortopedia.

El Director del Servicio de Salud del Maule, Max Aguilar, apuntó “el Programa de Formación de Médicos Especialistas, más conocido como Becas Maule, es un proyecto único y pionero en el país. Se trata de una iniciativa que en su origen busca resolver uno de los problemas más grande que afectan la salud de la población: el acceso a la atención con especialistas médicos en el sistema público de salud”.

En tanto, el Rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán, señaló “es un orgullo y una alegría aportar a la Región con lo que nosotros hacemos, que es la formación. Estos especialistas son realmente esperados y poder contribuir a que esto se esté realizando, es dar cuenta de lo que es la institución al servicio de la Región”.