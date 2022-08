Política 09-08-2022

Médicos especialistas sin certificación en el sistema público: perfeccionan moción que pretende extender la excepción por dos años



Ad portas de ser votado en la Comisión de Salud del Senado, se encuentra el proyecto que prorroga por dos años, la ley que permite a los médicos especialistas sin acreditación de la Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas (CONACEM) ejercer en el sistema público.

La propuesta sería aprobada en general el martes 9 de agosto, fecha en que también se conocerían las indicaciones elaboradas por los senadores y el Ejecutivo. La idea es recoger las observaciones realizadas por la Academia Chilena de Medicina, la Asociación de Facultades de Medicina y la Asociación de Sociedades Científicas en la última sesión.

En esa oportunidad, dichas instancias coincidieron en la necesidad de no prorrogar la ley vigente y en el caso de hacerse, plantear cambios al texto dado que “pocos especialistas se habrían acogido (solo 200 aproximadamente), no ha significado una reducción de las listas de espera y se estaría poniendo en riesgo la salud de los pacientes que serían atendidos por profesionales sin acreditación”.

Esas observaciones fueron escuchadas por los senadores de la Comisión de Salud, quienes a su vez admitieron que “si no se prorroga la ley, en octubre muchos hospitales perderán su acreditación por no contar con especialistas”.