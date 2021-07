Policial 03-07-2021

Medida Preventiva INSTALAN CONTROL SANITARIO EN INGRESO A COLBÚN



Esta comuna se encuentra en fase 1 y los casos de personas contagiadas por Covid 19 no han disminuido, por eso el Alcalde Pedro Pablo Muñoz adoptó esta medida para velar por la salud de todos los Colbunenses.



Como fue anunciado por el Alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz, comenzó el funcionamiento de un control en la entrada sur de la comuna, específicamente en el sector de Capilla Palacios, donde solicitarán a todas las personas los permisos correspondientes a la fase 1 del Plan Paso a Paso en la que se encuentra Colbún, debido al alto número de casos activos de personas contagiadas con Covid 19 que se mantienen a nivel local.

Este punto de fiscalización busca cuidar la salud de la comunidad y velar por el cumplimiento de la normativa sanitaria en Pandemia, la que apunta también a prevenir el contagio y propagación de este virus, por el cual en Colbún se ha lamentado la pérdida de 14 personas.

“Preocupado por mi gente y mi pueblo, hemos instalado un control en la entrada de la comuna, en Capilla Palacios, por lo que todas las personas que vengan a Colbún deben traer el permiso que corresponda. Esto fue una petición de los vecinos que velara por la salud de mi comuna, y eso es lo que estamos haciendo, además tendremos un punto móvil que recorrerá distintos sectores de la comuna, por lo que hago un llamado a nuestra gente a que cumpla con la normativa, porque no quiero que se arriesguen a una infracción, a cuidarnos todos”, indicó Pedro Pablo Muñoz, Alcalde Comuna de Colbún.

En este punto de control las fiscalizaciones estarán a cargo de personal de la Seremi de Salud, Carabineros y la Municipalidad, los que solicitarán a todas las personas que ingresen a Colbún su permiso o salvoconducto que permita desplazarse a una comuna en fase 1, por lo que en terreno Carabineros de Colbún hicieron un llamado a la comunidad a cumplir con la normativa sanitaria lo que estarán controlando en este y otros puntos.

“Un trabajo que mantenemos con la municipalidad y personal de la Seremi de Salud es el bienestar y cuidar la salud de los vecinos de la comuna, es por esto que se instaló este control sanitario en el acceso sur de la comuna en dirección a Colbún. El llamado a la comunidad es a usar su mascarilla y que se desplacen con sus permisos, recordando que el pase de movilidad no los habilita para trasladarse a otra comuna”, señaló Joaquín Navarro, Jefe de Tenencia de Colbún.



Además de este punto de control que estará fijo en el sector de Capilla Palacios, también la comuna contará con un equipo de fiscalización que se movilizará por los distintos sectores de la comuna, por lo que el llamado a todos los vecinos es a ser responsables con su salud y la de sus seres queridos, y cumplir con la normativa, para no arriesgar un contagio o también un sumario sanitario si no se desplaza con los permisos correspondientes.