Crónica 04-11-2020

Medidas oportunas dan tranquilidad a la UCM en medio del complejo escenario del sector



El vicerrector de Administración y Finanzas, Pablo Hormazábal, comentó detalles sobre cómo el plantel ha sabido sobrellevar la disminución presupuestaria del sector que se mantiene por años, el contexto de estallido social y hoy en medio de la pandemia.

Con preocupación reaccionaron las instituciones de educación superior del país, luego de conocer los recortes de la Ley de Presupuesto 2021, específicamente para educación e investigación científica, situación que para el vicerrector de Administración y Finanzas de la Universidad Católica del Maule (UCM), Pablo Hormazábal, continúa la senda de deterioro económico por parte del Estado al sector, que ocurre desde el 2016 a la fecha.

“Progresivamente desde el año 2016 se viene dando una situación de desmedro en los aportes estatales para nuestro grupo de universidades, particularmente la UCM, se eliminó el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), se redujo y no se ha incrementado posteriormente el Aporte Fiscal Directo (AFD), el Basal por desempeño ha sufrido recortes significativos y lo más impactante tiene que ver con la fijación de aranceles regulados, ya que estos no cubren el costo de las carreras y distan mucho de su arancel real en la mayoría de nuestros programas de pregrado. El presupuesto para el año 2021 se proyecta con reducciones en el área de la educación para las universidades del CRUCH en general donde nuevamente somos afectadas las no estatales (G9)”, expuso el vicerrector Hormazábal.

Precisamente esta semana, el Vicerrector de la UCM participó en el reciente encuentro de rectores de universidades regionales, cita en la que por cerca de tres horas analizaron la situación para buscar acciones tendientes a revertir este complejo escenario.

A pesar de las disminuciones presupuestarias por parte del Estado, el contexto de estallido social y de pandemia, el proyecto de desarrollo de la UCM no se ha visto afectado hasta la fecha, destacó el vicerrector, gestión que ha permitido cumplir con los compromisos y por sobre todo, dar respuesta en forma muy concreta a los servicios de docencia de la UCM. “Nuestra principal preocupación fue no afectar la docencia y mantener los niveles de productividad académica y compromisos con la investigación y postgrado”, señaló el Vicerrector de Administración y Finanzas de la UCM.

“Para ser justos, entendemos que este año es muy particular y que los recursos estatales se debieron priorizar hacia la salud, ayuda humanitaria y reactivación económica, lo cual comprendemos y no podemos más que estar de acuerdo, por lo que significa para la ciudadanía estas priorizaciones”, expresó Hormazábal, agregando que “Ya sabemos que el Estado ha respondido rigurosamente hasta el mes de agosto con los compromisos decretados, también sabemos que lo que no está decretado para pago, se mantiene en incertidumbre, estimo que llegaremos a fin de año con varios ítems de aportes estatales pendientes de pago”, sostuvo.