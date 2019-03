Opinión 22-03-2019

Medidores inteligentes

Desde el anuncio de la utilización reglamentaria de los medidores inteligentes, hubo un revuelo generado por diversas opiniones, en su mayoría negativas.



La polémica se basa principalmente en que el costo del cambio de los medidores eléctricos, hasta ahora, parece que debe ser costeado por los consumidores y no por las empresas prestadoras del servicio. Sin embargo, dejando esto de lado, es importante conocer los beneficios que traerán.



Los nuevos medidores inteligentes serán muy útiles para la industria, su desarrollo y mejora, pues podrán registrar las horas de consumo de energía y de cogeneración, es decir, los momentos en que se utilizan distintas energía a la vez, como la solar y la convencional. Algo que sin duda, ayudará a mejorar los usos de las energías renovables y eventual aumento a nivel de utilización para la preservación del medio ambiente.



Además, en casos de falla de energía, estos medidores brindarán la información exacta de dónde ocurrió el desperfecto y ayudarán a determinar mejor a partir de qué momento se deben generar las compensaciones para los usuarios. Junto con esto, los usuarios podrán llevar un mejor registro de su consumo, y visualizar en línea su comportamiento.



Las tecnologías avanzan velozmente, en el caso de la industria energética no podemos quedarnos atrás. Se deben crear nuevas innovaciones que nos ayuden a mejorar el servicio y la industria y, al mismo tiempo, generen beneficios para los usuarios.



Jorge Leal

PV Power by Solek Group