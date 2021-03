Agricultura 10-03-2021

Medidores Inteligentes para el agua: Tecnología que revoluciona al mundo rural



Este innovador sistema incluye, además, un software creado por el ingeniero Alejandro Espinoza, el que con su emprendimiento promete cambiar para siempre la gestión de este vital recurso.



Cuando Alejandro Espinoza, ingeniero industrial oriundo de la localidad de Cunaco, en la Provincia de Colchagua, comenzó con su primer emprendimiento hace 15 años, nunca imaginó que un pequeño aparato eléctrico le ayudaría a encausar su emprendimiento.

Antes de eso, fueron múltiples y fallidas pruebas, incluso pérdidas económicas, hasta que hace seis años ganó un fondo de CORFO de $25 millones, siendo el punto inicial de esta apasionante aventura. Los medidores inteligentes de agua estaban en su mente, pero no en el mercado nacional, ante lo que Alejandro señala: “Tuve que partir solo rumbo a China en su búsqueda”.

En el continente asiático debió recorrer varias fábricas antes de concretar con una para que los diseñaran y los enviaran a Chile. La llegada de los medidores inteligentes no fue nada de fácil, estuvieron retenidos en Canadá por tres meses debido a protocolos del aeropuerto. Lo bueno de todo eso, es que a su arribo al país ya estaban todos vendidos.

Alejandro Espinoza ha viajado por Latinoamérica dando a conocer su proyecto con el fin de buscar nuevos mercados. Ecuador, Perú, Argentina, Colombia, Nicaragua y Costa Rica han tenido la oportunidad de conocer su innovador sistema de gestión del agua potable rural.

El inicio de la pandemia lo obligó a quedarse tres meses en Nicaragua antes de poder volver a Chile, en esa larga estadía decidió que quiere enfocarse en el mercado nacional. “Después de ver en terreno los mercados extranjeros me di cuenta que el sistema chileno está mejor estructurado, lo que finalmente ayuda a una mejor implementación del modelo”, afirma Espinoza.

Software de gestión APR

Pero este ingeniero industrial quería ir por más y no quedarse solo en el medidor inteligente. Así ideó un sistema de gestión complementario dirigido a las Asociaciones de Agua Potable Rural (APR), el que ofrece en su sitio www.medidorinteligente.cl.

El principio de este servicio es que permite a las APR, compuestas por comités y cooperativas, sistematizar desde el registro de datos del medidor -que se realiza con un receptor manual o Hand-Held que no necesita Internet- pasar directamente a la emisión de la boleta electrónica que se ejecuta con un Software de Gestión, Bodega e Inventario APR; proceso que concluye con la posibilidad de realizar el pago online vía WebPay.

Este modelo de innovación propuesto por Alejandro se traduce en una agilización y modernización del sistema implementado durante años en el mundo rural; entregando ahorro de tiempo, aminorando los costos por concepto de contratación de personal para toma de datos, e incluso evitando la emisión de boletas físicas.

El impacto real en la comunidad es que en Chile existen más de 2.000 organizaciones, las que cuentan con un millón de usuarios que abastecen a más de 5 millones de personas.

No hay que dejar de mencionar que el servicio entregado por Espinoza, se enmarca en las exigencias que la Ley N° 20.998 de Sistemas Sanitarios Rurales prontamente exigirá implementar a las APR.