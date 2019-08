Policial 28-08-2019

Medio centenar de policías son capacitados en materias relacionadas con el delito de abigeato

Como parte de su trabajo anual, la Comisión Regional de Abigeato reunió a cerca de 50 carabineros y funcionarios de la PDI de la Provincia de Talca con el fin de entregar nuevos conocimientos en torno a las modificaciones legales que permite la ley para combatir este delito. Pero además los policías pudieron conocer de cerca otras materias relacionadas con la fiscalización que realiza el Servicio Agrícola y Ganadero, Seremi de Salud y el Servicio de Impuestos Internos. Lo anterior debido a que la Comisión integrada por diversos servicios públicos, actúa generalmente en conjunto, razón por la cual al momento de efectuar las fiscalizaciones en las rutas o en los puntos de venta de carne, son a lo menos tres los organismos que ejecutan el control en diversas áreas.

“La Comisión de Abigeato no sólo se dedica a realizar trabajos en terreno de fiscalización y educación a la comunidad, sino que también debemos resguardar la capacitación del personal a cargo de los procedimientos que es lo más importante, toda vez que si no tenemos al personal con el conocimiento actualizado de las normas que rigen este tipo de delito la verdad es que los frutos pueden no ser los esperados”, afirmó el fiscal Paulo Rodríguez designado como coordinador de la Comisión, donde participan además dos fiscales con dedicación preferente para investigar estos hechos en la zona sur y norte del Maule.

Esta Comisión que ya lleva 10 años de funcionamiento en el Maule y que está integrada por la fiscalía (institución que la coordina), Sag, Carabineros, PDI, Servicio de Impuestos Internos y la Seremi de Salud, ha redoblado sus esfuerzos para que en fechas como estas se intensifiquen los controles en diversas rutas y comunas maulinas con el fin de evitar la ocurrencia de este ilícito. El llamado que la Comisión hace a los sectores rurales es a organizarse como vecinos y dar pronto aviso a las policías si es que personas ajenas a la comunidad se les ve transitando por las rutas y sobre todo en esta fecha, previa a fiestas patrias y bajo la consigna de “tolerancia cero” para el control en las treinta comunas maulinas