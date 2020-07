Nacional 17-07-2020

Mega condena reacción de Viñuela que cortó el pelo a un camarógrafo: "Estamos comprometidos con el respeto a la dignidad"



Gran repudio ha generado en redes sociales el video donde se ve al animador José Miguel Viñuela cortándole el pelo a un camarógrafo del matinal Mucho Gusto de Mega.



El hecho ocurrió ayer jueves en vivo, mientras se transmitía el espacio y ante la mirada de Soledad Onetto, Diana Bolocco y Michelle Adams, que solo atinaron a reírse y taparse la cara ante lo que sucedía. Tras esto, la estación privada emitió una declaración pública donde condenan lo sucedido en el espacio matinal. "Mega lamenta y no comparte los hechos ocurridos en la edición de ayer de nuestro programa matinal. Como empresa valoramos profundamente el aporte profesional cada uno de nuestros trabajadores y en toda circunstancia estamos comprometidos en el respeto a su dignidad. Así lo establecen formalmente nuestros principios editoriales y manuales éticos". Agregan que "expresamos nuestras disculpas públicas a nuestro trabajador José Miranda y reafirmamos nuestra voluntad y compromiso para que un hecho de estas características no se vuelva a repetir". Luego de lo ocurrido en el programa, Viñuela publicó un video en su cuenta de Instagram, donde está junto al camarográfo mientras le arreglan el pelo. "Estás quedando como avión compadre, mil disculpas, me fui en la vola. Estás quedando precioso, estás guapo, luego te van a afeitar, después te van a hacer los deditos de los pies y después te vamos a llevar a un lugar. José está sano y salvo, para todos los que están preguntando, y además de eso vamos a hacer un bono por pelo".