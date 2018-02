Social 20-02-2018

Mega proyecto habitacional de 310 viviendas construye Serviu en Parral

El conjunto se ubica en el sector Viña del Mar a un costado de la línea férrea y tiene un avance del 90%.

En la comuna de Parral, el Servicio de Vivienda y Urbanización Serviu construye el mega proyecto habitacional “Don Vicente” que considera un total de 310 viviendas.

El proyecto se ubica en el sector Viña del Mar a un costado de la línea férrea y registra un avance de 90%. En este caso las familias se reunieron en los comités Claudia Moya y Don Benito, por tanto la entrega se hará en 2 etapas.

“Este mega proyecto es parte del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, e incluye urbanización, equipamiento y áreas verdes y las viviendas tendrán un costo de hasta 913 UF y sólo se postula con un ahorro mínimo de 10 UF, algo así como 270 mil pesos aproximadamente”, dijo Rafael Viguera, delegado provincial del Serviu en Linares.

Más adelante, destacó los significativos avances en materia habitacional que se han visto en la provincia, especialmente con megaproyectos habitacionales en San Javier y Parral, que han dado solución a más de 600 familias.

“Hemos trabajo en dos megaproyectos. El primero de ellos en San Javier, y este en la comuna de Parral, lo que implica la construcción de más de 600 viviendas para familias de la provincia de Linares. El subsidio es de aproximadamente 15 millones de pesos, lo que se suma al ahorro de las personas. Todo lo anterior ha sido parte del esfuerzo del Gobierno por distribuir los recursos hacia las personas que más lo necesitan. La vivienda es un espacio para vivir mejor y queremos que más habitantes de nuestras 8 comunas tengan acceso a ella”, indicó Viguera.

El proyecto considera 2 etapas. La primera de 151 viviendas y 159 la segunda. La estructura es de hormigón armado, estructura metalcon en segundo piso, 2 dormitorios y cerámica en baño y cocina, entre otros.

Además como equipamiento comunitario se considera áreas verdes y de juego, sede social, casas para minusválidos y para la tercera edad.

FAMILIAS FELICES

Las familias visitaron las faenas de este megaproyecto para verificar los avances de sus casas. Por tanto, se manifestaron ansiosos a la espera de recibir las llaves de sus nuevas viviendas.

“Estamos ansiosos que nos entreguen las casas, ya queda lo mínimo, en marzo vamos a firmar las escrituras, y desde ahí a esperar que nos entreguen las llaves. Yo vivo con mi pareja y mis dos hijos y necesitamos la vivienda. Estamos felices porque hicimos muchos esfuerzos para que esto sucediera, golpeamos muchas puertas para conseguir nuestras casas”, añadió María Paz Ortega, Presidenta del Comité Claudia Moya.

Margarita Norambuena también vivirá en el megaproyecto Don Vicente. “Lo único que quiero es que me entreguen la casita para venirme, porque yo vivo von mis dos hijos y mi marido, vivimos de allegados y no queremos pasar otro invierno en el lugar donde estamos. No tenemos agua y tampoco baño. Estas tienen de todo, así que estoy muy feliz”.

“Queremos que puedan entregar las casas luego, porque ya tenemos todo listo para empezar a arreglar más nuestra casa, porque actualmente con mi hija y mi pareja nosotros arrendamos”, concluyó Macarena Quiroga, también beneficiaria del megaproyecto “Don Vicente”.