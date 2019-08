Opinión 21-08-2019

¡Megasequía!

“Megasequía. Cuestiona producción de agua potable para un millón cien mil personas de sectores rurales, entre las regiones Arica y Parinacota y la del Biobío. Otras 60 mil familias viven en zonas urbanas sin suministro formal. En la Asociación de Municipalidades afirman que la falta de agua la sufre un tercio de las comunas, (El Mercurio, 11 de agosto de 2019)”.

Estamos sumidos en una megasequía y estos fenómenos no son normales y cada vez los vamos a tener más intensos y están ocurriendo debido al controvertido y cuestionado cambio climático.

El cambio climático no sólo está afectando a Chile, sino a todo el mundo.

Chile se está secando y se percibe en los siguientes factores: se siente en el inusitado calor que está afectando a determinadas zonas del país, en la temprana floración de algunos árboles, en las escasas lluvias, en la disminución del caudal de la red hidrográfica; conformando de hecho las características de una megasequía en Chile y ya este año es uno de los más secos y calurosos de los últimos años.

-Estamos en la época más cálida de los últimos 100 años y entre las regiones de Coquimbo y la Araucanía hay un déficit de un 30% menos de lluvias desde el año 2010.

-Ha sido la década más calurosa de los últimos 100 años.

-La megasequía lleva 10 años y ya hay consecuencias importantes en nuestro país y no nos damos cuenta ni tampoco no hacemos nada para evitarla, muchas veces preocupados en explotar al máximo los recursos naturales no importando la devastación de los recursos naturales ni la destrucción de los ecosistemas.

Se están derritiendo los glaciares, que son fuentes de agua disponible en los veranos, las zonas rurales presentan sequías, las lagunas se están secando, los esteros, quebradas y los principales ríos están disminuyendo sus causes y hay muchas ciudades que ya han sobrepasado temperaturas veraniegas sobre los 36° centígrados y más.

Dos millones de personas se abastecen de agua potable de los pozos o de estanque, principalmente en zonas rurales y el problema que, con la escasez de lluvias, los pozos no se recuperan ya que se están secando y las municipalidades tienen que repartir el agua racionada en camiones aljibes sólo para uso doméstico. A este ritmo, el agua como bien comunitario está escaseando, nos va a afectar a todos y su consumo va a subir a precios insospechados.

Los primeros en sufrir las consecuencias son los ecosistemas con la extinción de flora y fauna importante, luego la agricultura y los animales de ganadería y aviar tales como vacunos, ovinos, porcinos y de las granjas avícolas, siendo sus necesidades individuales diarias las siguientes: una vaca: 132 litros, una oveja: 7.6 litros, un cerdo: 13 litros y una gallina: 0.2 litros.

Si no se cumplen estos requerimientos, muchos animales van a sufrir de desnutrición y muerte, como ya está ocurriendo con el ganado caprino en las regiones de Coquimbo y sectores del norte de la región de Valparaíso.

Ya se han decretado en nuestro país muchas zonas de emergencias hídricas y el Estado es el que tiene que abastecer de agua a estos sectores, factor agravado por el uso del agua de productores a gran escala de paltas y otros productos, favorecidos por los derechos a perpetuidad que le da el Código de Agua que privatiza su uso y que muchas veces se transforma en un robo de aguas al extraer agua más allá de lo permitido, sin ni siquiera respetar el caudal ecológico para sustentar la flora y fauna de aquel débil ecosistema de ríos, quebradas, esteros y arroyos de la hoya hidrográfica involucrada.

El uso excesivo, indiscriminado, mal uso y/o el robo de aguas es un tremendo aporte para agravar el problema para los más humildes, además de los fenómenos climáticos provocados por la producción de gases de invernadero, por la actividad industrial, transporte y doméstica, de la sociedad con sus megaciudades y las actividades mineras que contaminan las aguas superficiales y subterráneas.

Considerando que, desde las épocas de glaciación a la fecha, ha habido etapas sucesivas de calentamiento y de glaciación, pero ahora, precipitado por la actividad actual del hombre, donde privilegia su paradigma de progreso y desarrollo neoliberal y de acumulación de grandes fortunas en unos pocos, por sobre la conservación y preservación de los recursos naturales y ecosistemas, estamos pasando por etapas de sequias a la instalación de definitiva de aridez y ya prácticamente no hay vuelta atrás.

Ya somos testigos de la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos en Chile o en el mundo, los que son intensos y de corta duración o simplemente en lugares donde antes no eran afectados.

Tal vez tengamos años lluviosos y nos preguntaremos ¿Y dónde está el calentamiento global? O de inviernos muy duros en Europa, en otras partes del mundo o acá.

Ya presente la aridez, los terrenos mueren y muere toda la vida.







Carlos Cabezas Gálvez escritor y ensayista