Opinión 10-03-2020

Mejor articulación entre los niveles educativos



La falta de articulación entre los niveles de transición de educación parvularia y 1ro. básico, es un problema que se viene abordando desde hace décadas. Desde el Ministerio de Educación se ha hecho énfasis en que todos los establecimientos educacionales con niveles de transición y enseñanza básica cuenten con una Estrategia de Transición Educativa (ETE), en base de los principios de flexibilidad, integralidad, contextualización, participación y priorización, integrando a los padres y apoderados.

Existen varios elementos que impactan directamente en estos procesos de articulación y transición, donde cada nivel tiene una visión de niño y niña que no dialogan. En general, en párvulos se enfoca al niño y niña en forma más integral, rescatando los procesos emocionales, psicomotores y cognitivos, en su crecimiento personal, de desarrollo y de aprendizaje, donde los niños quedan preparados para el cambio y para responder a las demandas del 1ro. básico. Sin embargo, esto puede contrastar con las perspectivas del nivel básico, donde se comprende la autonomía de los niños desde la disciplina, la obediencia de normas y de la adaptación a nuevas formas de interactuar y de aprender. Frecuentemente se escucha que los niños y niñas no están académicamente preparados para las demandas del 1ro. básico, incluso que esto es de responsabilidad de las educadoras de párvulos.

Los expertos, que han investigado este tema, sobre cómo se vive la transición de kínder a 1° básico, insisten en la relevancia de promover el aprendizaje a través de estrategias lúdicas y el juego. Sin dejar de lado la participación de los padres, ya que la familia es uno de los factores más significativos en el aprendizaje de los niños y niñas.

En algunos casos, para que los padres tengan una mayor comprensión de cómo se viven los cambios entre estos niveles educativos, se promueve el que los niños evidencien sus sentimientos por medio de dibujos y que luego comenten a sus padres, de esta forma se puede conocer cómo se están sintiendo sus hijos y cuáles son las actividades que realizan o dejan de hacer. Otro aspecto importante en esta transición, es que los niños de 1° básico, sienten que adquieren mayores responsabilidades y son tratados como adultos, por lo que los padres deben apoyarlos en estos procesos.

Por tanto, está claro que, junto con los niños, los apoderados y las familias viven un duro proceso de transición. Según estudios realizados, algunas de las recomendaciones que se entregan a los padres y apoderados de cómo llevar de buena forma el paso de la educación parvularia a la básica, consisten en:

Mantener una buena comunicación y participación como padre y apoderado en el curso, hay que involucrarse. No faltar a las reuniones, responder a las llamadas, colaborar, hacer propuestas, preguntar a los profesores sobre cómo les va a sus hijos, demostrar interés y ser positivo.

Ser puntual con los horarios de llegada y de salida del colegio, llevar a los hijos a tiempo, y recogerlos a tiempo. Ser impuntual, es incómodo para ellos, incluso pueden sentir vergüenza.

En lo curricular, la mayor preocupación es en relación al cambio de las estrategias de enseñanza y las formas de evaluación de los aprendizajes, creando un alto nivel de ansiedad en los niños, cómo en sus padres y apoderados. En este caso, cobra relevancia que los padres puedan reunirse con la profesora o profesor del primero básico antes de comenzar el año escolar y así poder aclarar sus dudas al respecto.

Mantener una buena comunicación con los niños y niñas, por ejemplo, darse el tiempo para comer juntos en familia, hacerles preguntas, estos momentos son propicios para conversar sobre cómo les ha ido en el colegio, entre otras actividades que realizan.

Regular el tiempo para ver la televisión o jugar con aparatos digitales, invitarlos a salir a caminar, a jugar afuera en el patio, parque, plaza, etc. en la medida de lo posible ponerlos en contacto con la naturaleza. Lamentablemente los niños ocupan muchas horas del día para ver TV o jugar con celulares u otros aparatos tecnológicos.

Leer con ellos, hacer que lean en diferentes contextos y motivarlos a tener hábitos de lectura y escritura. Para esto hay que ser un buen modelo, para que lean, primero leerles cuentos, historias, noticias etc. Para que escriban, primero escribirles cartas o notas.

Hay que buscar actividades de recreación y distensión, para que los niños disfruten la vida, que no sientan que todo es estudio y así bajar el stress. Por lo que es importante generar espacios de juegos y de ocio.

Cautelar un tiempo para hacer sus tareas, monitorearlos y dar espacios para que sean autónomos en estas actividades, brindando el apoyo necesario o también dando algunos incentivos en forma prudente, cuando corresponda.

Los padres tienen que demostrar a sus hijos que están en la misma línea que sus profesores, en términos de las formas de enseñanza, la disciplina, normas, etc. No deberían pensar que sus padres lo salvarán del profesor, y así se evitará la manipulación.

Ayudar a promover diversas interacciones con otros niños, hacer que se enfrente a distintos niños y niñas, así aprenderá a cómo interactuar, jugar, respetar reglas y trabajar en equipo.

Siempre apoyarlos, pero que asuma sus propias responsabilidades, que se haga cargo de sus acciones, hay que dejar de crear excusas para ellos.

Dejar que aprendan del error, ya que es parte del aprendizaje y es necesario también que reconozcan sus errores y sus equivocaciones.

Por último, es importante que los padres aseguren una buena alimentación y nutrición de sus hijos, consumiendo alimentos saludables, con menos azúcar y grasas, e incitarlos al ejercicio. Como también cautelar adecuadas horas de sueño.







(Profesora Leonor Cerda Díaz, directora del Departamento de Formación Inicial Escolar de la Universidad Católica del Maule)