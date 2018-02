Social 06-02-2018

#Mejor en Bici Cicletada familiar urbana en Linares

Esta tarde a las 20:00 hrs. en el odeón de la Plaza de Armas los ciclistas se toman las calles para generar consciencia en la educación vial.



Cada primer martes del mes, en todo Chile y a la misma hora, se realiza una cicletada, en donde cientos de ciclistas salen a las calles, como una forma de apelar al respeto por parte de los automovilistas y generar consciencia entre sus pares. La invitación en nuestra ciudad la hace el grupo de Ciclistas Urbanos quienes recomiendan utilizar el casco, llevar luces, chaleco reflectante y agua. La idea es que se haga de manera responsable y en familia, extendiendo la invitación a los más pequeños también.

En Linares, un 13 % de los ciudadanos usan la bicicleta como medio de transporte, y va en aumento, eso pese a que aún no existen ciclovías que cumplan los stándares de planificación urbana.

La cita es esa tarde a las 20:00 hrs. en el odeón de la Plaza de Armas.





Bearberry “Todo listo para la presentación del Guatón Salinas en Linares”



Muchos son los renombrados artistas que han pasado este verano por el Teatro Municipal de Linares, en el Bearberry Fest, entre ellos: Felipe Avello, Yerko Puchento, Edo Caroe y muchos más… Este sábado 10 de febrero es el turno del Guatón Salinas, en lo que es la última presentación de este exitoso ciclo traído a Linares por el Grupo Alerce.



Rodrigo “Guatón” Salinas se presenta a las 20 horas del día 10 de febrero en lo que son las dependencias el Teatro Municipal de Linares, con capacidad para 700 personas. Justamente, el ex rostro de Chilevisión, protagonista de películas nacionales como Fuerzas Especiales hizo un llamado a asistir a sus seguidores, muy a su estilo: “Hola amigos de Linares, me pillaron tomando Bearberry… yo voy a estar en el Festival Bearberry este 10 de febrero en el Teatro Municipal de Linares. No me lo pierdo. Lo juro…”.



Desde el grupo Alerce, quienes trabajan con la prestigiosa bebida Bearberry, gerente del Alamiro Garrido realizó una invitación a la gente a asistir a ver a uno de los comediantes más reconocidos a nivel nacional, en lo que será un show del más alto nivel, similar a los anteriores.



Las entradas se pueden adquirir en www.misterticket.cl.





GRUPO NIEBLA.- Los integrantes del recordado grupo “Niebla”, volvieron a reunirse después de varios años. Durante largo tiempo fueron protagonistas del ambiente artístico local. En la foto, los músicos Juan Carlos Faúndez, Alvaro Contreras, Marcelo Oróstica, Alejandro Riquelme y Luis Bobadilla.