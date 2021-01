Crónica 09-01-2021

Mejoramiento de pavimento en ruta Linares-Colbún contempla ciclovías

Ya se encuentra disponible la licitación de esta iniciativa, que permitirá no sólo reponer el pavimento en la ruta L-11 sino que también se implementarán berma y ciclovías en ambos sentidos.



Ayer, autoridades regionales y locales junto a John Sancho Bichet, Administrador Municipal de Linares, visitaron la ruta L-11, que conecta esta ciudad con Colbún, para dar a conocer lo que será el proyecto que busca mejorar el tramo de los primeros 8 kilómetros de esta vía. “Importante no tan sólo por la obra de infraestructura sino por el beneficio social que trae a toda la comunidad y los sectores que están entre Linares y Colbún, Vara Gruesa por ejemplo, y así un sinnúmero de otras localidades que hoy día con esta primera ruta de mejoramiento que son 8 kilómetros hasta el puente Putagán se beneficiará el traslado no tan sólo por el mejoramiento de la carpeta, sino que muy importante por las ciclovías. Sabemos que un gran sector de nuestra población tiene un alto nivel de ruralidad y se traslada en bicicleta, es por eso que quiero poner el foco en este beneficio social para los vecinos. Junto con eso, nosotros desde el año 2017 hemos hecho un catastro en el Paso Pehuenche de cómo se trasladan los turistas que vienen a la Región del Maule, y de ellos tan sólo un 12% viene por la ruta que une Colbún hacia Linares y de esos un 8% vive acá. Para nosotros es muy importante la mejora de esta ruta no tan solo por el beneficio para nuestros vecinos sino para una real proyección de turismo que sabemos es un polo, una fuente de producción muy relevante para la provincia y la comuna de Linares”, indicó John Sancho.



Una obra cuya licitación ya se encuentra disponible para que empresas interesadas postulen, dando vida a un proyecto que pretende mejorar la calidad de vida de quienes transitan a diario.



MOP



Los recursos para esta iniciativa llegan desde el Ministerio de Obras Públicas. “La última semana de diciembre se publicó la licitación del mejoramiento reposición y ampliación de la ruta L-11 en su primer tramo que va desde la circunvalación hasta el puente putagán. Es una tremenda noticia, que beneficia tanto a la comuna de Linares como de Colbún. Hay conectividad en este sentido que va a ser mejorada absolutamente, se cambiarán todas las lozas en mal estado, que los vecinos conocen, es un beneficio muy grande para toda la población que está cercana y también para los que se trasladan a Colbún. Este proyecto ha sido licitado por un alto valor de casi 10 mil 500 millones de pesos, lo que como gobierno del Presidente Piñera genere empleo al igual que los caminos básicos que estamos desarrollando”, indicó Francisco Durán, Seremi de Obras Públicas.