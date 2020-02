Social 01-03-2020

Mejoran instalaciones del “balneario popular” en Linares



Una serie de intervenciones se han realizado al denominado “Balneario Popular” en Linares y que se encuentra ubicado en el puente “Ancoa”, lado sur de la comuna. El lugar es visitado por cientos de familias que escapan de las altas temperaturas para bañarse en las cristalinas aguas del río Ancoa. El principal objetivo de los mejoras realizadas es que el espacio de seguridad y servicios a quienes optan por visitarlo.

“Intervenimos este sector con el equipo de Servicios Generales y quien habla, junto al Concejo Municipal represando por el concejal Jorge Cuevas, con la finalidad que este balneario popular mejorara. En la época de los 80-90 traía más agua eso es cierto, pero no por eso ha dejado de ser visitado por los distintos turistas, veraneantes y los vecinos de Linares, principalmente quienes viven en el sector Nuevo Amanecer. Invertimos más de 10 millones de pesos. Se habilitó una zona de playa, se instalaron bancas de cemento, se construyeron asaderas y se instalaron algunos basureros de reciclaje. Además se pintó la zona de árboles”, dijo el alcalde de la comuna, Mario Meza Vásquez.

Una inversión que fue valorada por los vecinos. Silvia Faúndez, presidenta de la junta de vecinos “Los Aromos” de Huapi Bajo indicó que: “Estamos muy agradecidos del alcalde y del Concejo Municipal. Felices con lo recibido, nada que decir, los vecinos contentos, el compromiso de ellos es cuidarlo. Todos estamos organizados para ver que no vengan a botar basura, que esto no sea un basural porque nos ha costado mucho conseguir esto”, comentó.

Por su parte el concejal Jorge Cuevas hizo un llamado a cuidar este equipamiento. “El llamado fuerte a los vecinos, que asisten al lugar a que lo cuiden porque es de ellos… la basura en los tachos de basura, los vidrios igual. Es una linda iniciativa y esperamos el próximo año sea mejor”, añadió.

Se espera durante este 2020 instalar en el lugar baños, áreas verdes y zona de juegos infantiles, para dejar completamente equipado el balneario.