Opinión 19-08-2017

Mejorando nuestra ciudad de Linares

Nuestra ciudad de Linares, pierde de a poco, encanto y patrimonio cultural. En efecto, quienes somos algo mayores, recordamos con nostalgia nuestro elegante Club de la Unión. De pequeño, recuerdo acompañando a mi padre a sus elegantes salones y comedores. Mi madre me contaba cuando estaba recién casada con mi padre, asistían los fines de semana a encuentros sociales de buen nivel. De ese lindo lugar, nada queda. El Hotel de Turismo, tenía un nivel comparable con cualquier hotel de categoría nacional. Nuestra estación de trenes, tenía mucho movimiento, considerando el alto tráfico de pasajeros y carga. El tren era el medio preferido de transporte hacia Santiago. La Iglesia del Corazón de María, hoy está semi destruida y no operativa. La calle Independencia está hoy inundada de vendedores ambulantes ilegales. Nuestro otrora flamante club Lister Rossel, hoy transformado en uno de tercera división, de mediocre desempeño. El acceso a Linares interrumpido por colas de vehículos accediendo a un mall, cuyos estacionamientos colapsaron. Linares pierde, a paso raudo, sus antiguas y elegantes casonas. Sobre las veredas se permite construir en segundos pisos, con evidente efecto estético negativo. El edificio de la Municipalidad clama por una “manito de gato”. La banda de la Escuela de Artillería ya no toca en la Plaza de Armas. ¿Qué hacer para mejorar el nivel de nuestra ciudad?. ¿Cómo lograr progresar en lo cultural?. Estas preguntas no tienen respuesta clara en nuestro Linares de hoy. ¿Cómo promover un par de buenas librerías?.

Nuestra ciudad, que fue impulsada y potenciada por inmigrantes españoles, franceses, italianos y árabes, hoy está estancada en una mediocridad abismante, no muy distinta a ciudades como Parral o Cauquenes. Se requiere de fuerza, de creatividad y de mayor control a la normativa municipal. Nuestra ciudad clama por más jardines, más plazas, mejores veredas y más y mejores recintos deportivos. De las autoridades locales y regionales, dependerá mucho de lo que suceda, pero también de cada uno de nosotros. La participación de los ciudadanos en las juntas de vecinos, en los clubes deportivos, en los centros de madres y en instancias como el Rotary Club y en las actividades de nuestra Iglesia diocesana, son fundamentales. A los grandes avances acaecidos hace ya más de 70 años, Linares merece una nueva oportunidad, de transformarse en una ciudad pujante y de buen nivel. No permitamos que las cosas mal hechas prevalezcan. Linares está en el centro de Chile y tiene todas las condiciones para destacarse.

La imagen de la ciudad está en su gente, pero también en sus calles, en sus plazas y en sus lugares de esparcimiento. La inauguración de un nuevo campus universitario en Linares, ojalá sea el anticipo de nuevos tiempos, en que los valores de la libertad y el esfuerzo individual sean premiados. Si cada linarense se preocupa más de sus deberes que de sus derechos, nuestra ciudad recuperará el sitial que algún día tuvo en nuestro país.







(Andrés Montero J., Agricultor)