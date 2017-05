Opinión 21-05-2017

Memoria Histórica: Población Magisterio Linares

El pueblo que no conoce su historia No solo está condenado a repetirla, sino que no comprende su presente y por lo tanto no lo domina, por lo que son otros los que lo hacen por él”.

He querido comenzar con este pensamiento, para que todos tomemos conciencia y sepamos el valor que tiene el conocer el pasado, saber el cómo, el cuándo y el porqué de los acontecimientos.. La nomenclatura de Memoria Histórica, comenzó en España y tuvo como finalidad que las generaciones nuevas supieran el porqué de la guerra civil que desangró a esa nación y la posterior dictadura de Franco que, hizo huir a lejanas tierras a los amantes de la libertad y de la democracia plena.

Chile, no ha escapado a este afán de recuperar la memoria y Linares desde un tiempo a esta fecha también está empeñado en este afán. Sucesivos relatos del acontecer linarense , lo leemos a diario en las sabrosas crónicas del amigo Manuel Quevedo .Los mismo ocurre con variados artículos de nuestro “ Historiador” don Jaime González Colville, quien a través de sesudas investigaciones en la Biblioteca Nacional y otros, nos presenta asuntos históricos irrefutables ,pues están avalados por documentos originales, que la han permitido presentar a la Academia de la Historia donde es miembro permanente ocupando uno de los 40 sillones de ese organismo, a la fecha van 14 libros sobre variados temas de nuestra región maulina.

Doña Eufrosina N. de Chacón, gracias a su pluma y la de su esposo, nos legaron textos sobre la historia de Linares, personajes, calles y pueblos adyacentes a esta ciudad. Posteriormente, el Sr. Juan Mujica de la Fuente, escribió “ La historia de Linares”, libro muy consultado por los amantes de este tipo de temas.

Sé a ciencia cierta, que no existen antecedentes fidedignos sobre algunas instituciones sociales de esta ciudad, por lo que No estarán en la Memoria Histórica de ésta. Por tal motivo, me he atrevido a dejar estampado en nuestro Diario “ El Heraldo” de Linares, la historia sobre una de sus principales Poblaciones, se trata de nuestra población, llamada Magisterio, que fue la primera formada por docentes de esta ciudad .Lo hago con agrado, pues si bien es cierto No fui fundador de ella, posteriormente tuve el honor de ser Presidente, Gerente y Liquidador de la Cooperativa habitacional que dió vida a la Población.

Cuando se formó, ya existían otras tales como la Villa Presidente Ibañez, Batuco- A. Prat, Empleados Particulares, Corvi, Ferroviaria( 2) de Carabineros, Iansa, Alamos, Sara lamothe, Corporación, Malaquías Concha y quizás otras que se me escapan y que hoy, muchos desconocen cómo y cuando se crearon. No deseo que eso pase con la Pob. Magisterio Tengo en mi poder variados documentos sobre su génesis y desarrollo. No sé a quien dejarlos ,por lo que esta crónica podrá servir de guía a alguno que en otra época quiera escribir algo sobre las Poblaciones habitacionales de Linares.

Augusto Oviedo fue su primer Presidente ( de la Cooperativa de Viviendas) nos relata algo en una crónica publicada en la “ Revista Magisterio” año 1962 ,que en el año 1957 un medio centenar de asistentes a la Asambleas General dieron forma a la idea de formar una Cooperativa Pro Construcción de una población para profesores( Nota: en esa época estaba de moda las Cooperativas y el Gobierno le daba importancia a ellas, lo que desgraciadamente ya no ocurre hoy en día

En su primer año de vida, la Cooperativa se constituyó legalmente. Ubicó los terrenos y contrajo “ compromiso de compra” Al año siguiente ( 1958 se abocó a hacer un loteo del predio y obtuvo la Personalidad Jurídica ( Dect. 358 de 25.06.58) Inmediatamente se abocaron a la tarea de gestionar fondos para urbanizar el predio, no teniendo éxito en Corvi, B. estado, Caja de previsión de EEPP y P. por razones Reglamentarias de éstas.



En 1959 los terrenos a adquirir son declarados suburbanos por la I. Munic. La que aprobó la prolongación de la ex calles Bellavista( hoy M. Jara) y Constitución ( hoy, K. Moller)Se consiguió luego la inclusión del predio en el nuevo Plano regulador de la ciudad. El Director de Obras Municipales de la época, Milton Espinosa hizo los presupuestos para las obras de urbanización. Se lotearon 80 sitios para viviendas. Con una superficie de ésta aprox. De 300 mts2.

En agosto de 1960 se realizó la Primera Junta Gral. Ordinaria de socios, con la elección del Consejo y Junta de Vigilancia. En agosto de 1961 se firma un Convenio por un total de 9.600 cuotas como ahorro predio ( aprox. Eª 14.000) para urbanizar los terrenos.” Ahorrocop” Soc. Auxiliar de Cooperativas, ayudó a financiar el problema de la mayor inversión en la urbanización.

El loteo final del predio fue aprobado por la Municipalidad, el 3 de agosto .El terreno fue comprado a la Sra. Victoria Ferrer de Moreno en la cantidad de Eª 7.810,42 y la superficie adquirida fue de 32 mil mts2 ( 28 de abril de 1958.Los Planos fueron aprobados el 16 de agosto de 1962 y el Permiso de edificación tiene fecha 28de agosto 1965. La firma constructora fue “ Albornoz Hnos Ltda” la que hizo en verdad, una excelente edificación. El 13 de dic. de 1980 en Junta General se acuerda “ adjudicar” sitio y vivienda a los 80 socios propietarios.

Podemos agregar que nuestra Pob. Magisterio, fue la primera Pob. en colocar “ luminarias” a un recinto poblacional .La Municipalidad recién estaba colocando luminarias en las calles principales. Gracias a la ayuda del Diputado Jorge Ibañez Vergara y del Regidor Raúl Balboa Ibañez, esta población pavimentó sus calles y pasajes con fondos entregados en Santiago.

Colocó nombres de ex profesores a sus calles y pasajes: R. Olate, Darío Salas, Elena Chacón( y J, Carrera).De los 80 socios profesores quedan viviendo hoy, sólo en ella: Iris Vielma, Dagoberto Méndez, Mario Espinoza, Olga Venegas, Yolanda Vilchez, Luis Poblete, Luis Wilson, Victor Pola, Filomena Valenzuela, Yolanda Yéber, Blanca Villagra, Eduardo Molina, Horta Martinez y René Recabarren y además existen 6 sucesiones .Los demás vendieron y se fueron.

El 25 de abril de 1981, se acordó en Junta general la disolución de la Cooperativa y se nombró como Comisión Liquidadora a Luis Wilson, Raúl Loyola y René Recabarren, quienes cumplieron con su cometido de firmar a cada socio su respectiva escritura, ante “ Ahorrocentro” quien recibía los dividendos mensuales prestados por el BID y Notario de esta ciudad.