Opinión 17-12-2019

Menos abusos, menos discriminación y más justicia, también es agenda social



El estallido social ha dejado en evidencia el cansancio por una serie de abusos, discriminaciones y desigualdades que los chilenos hemos sufrido a lo largo de años. Las aristas y prioridades de trabajo que debemos enfrentar como país son múltiples y cuando avanzamos en cada una de ellas pareciera dejar en evidencia que, desde el retorno a la democracia no se generaron las instancias de cuidado y protección, que nuestros ciudadanos necesitan. El mensaje ha sido fuerte y categórico y en torno a eso, debemos estar a la altura para dar soluciones responsables y sostenibles en el tiempo.

Es en este sentido, el Gobierno del presidente Sebastián Piñera, se hace responsable esta semana de entregar importantes noticias a través de la agenda anti-abusos y trato justo, que busca terminar de una vez por todas con los abusos y delitos denominados “de cuello y corbata” que, sin duda, causan mucha indignación en la sensibilidad pública. Ahora, habrá cárcel efectiva para aquellos que cometan este tipo de ilícitos pretendiendo aprovecharse del mercado que debería competir siempre en beneficio y favor de los consumidores. Casos tan indignantes como los pollos, las farmacias, el confort, los pañales, son ejemplo de cuando existe colusión se está traspasando el daño directamente a la ciudadanía generando no tan solo la sensación de injusticia e impunidad, sino un claro perjuicio económico que también eleva la discriminación desde el más poderoso al consumidor.

En el mismo sentido de los abusos e injusticia, hemos sido testigos por años, como las mujeres deben pagar más por sus planes de Isapre utilizando como fundamento el ser mujer y la maternidad, al parecer, se castiga la gravidez olvidando que la responsabilidad parental incluye, entre otras cosas, que los gastos sean compartidos por ambos progenitores; es por esto que el presidente Sebastián Piñera, a través de los ministros de salud, y de la mujer y equidad género, realizaron un importante anuncio indicando que a partir del 1 de abril del próximo año, mujeres y hombres pagaran lo mismo por su plan de Isapre, bajando en promedio hasta un 50% el costo del plan para las mujeres. También, disminuirán los costos a las personas mayores, que en la actualidad pueden pagar hasta 6 o 7 veces más que un joven.

Trabajar en terminar con los abusos y cualquier tipo de discriminación, además de la justicia social, es igual de urgente y relevante en nuestra agenda social. Por ello, debemos entregar los lineamientos y trazar un piso de trabajo definitivo en donde la suma y materialización de cada una de las propuestas entregadas en materia de justicia, sueldos, pensiones y otros, conlleven a un Chile más justo y con un profundo sentido social. Sabemos que aún falta mucho, pero hemos alcanzado propuestas históricas y responsables. Como dicen varios, esto no ha terminado, ahora es el tiempo de hacerse cargo y entregar respuesta, soluciones y justicia a Chile, para hacer el país que queremos.



(Jorge Guzmán Zepeda. Seremi de Gobierno)