Opinión 02-09-2018

Mensaje a la juventud



Confieso que dudé al comenzar a escribir esta crónica, pero al final decidí dedicarla a mi nietecita Analía Belén que, encarna a toda la juventud de nuestro país y que próximamente cumplirá sus primaverales 16 años de vida.

¿ Por qué me preguntará Ud. esa duda? Simplemente por no tener claro cuál es la verdadera edad de un joven. Por una parte la Organización Mundial de la Salud, postula que la juventud comprende en general, el rango de edad entre los 18 y 27 años. Pero, reconoce que: “ puede haber discrepancias entre la edad cronológica, biológica y las etapas de desarrollo” O también, grandes variaciones debidas a factores personales y ambientales.

Más explícita y comprensible es otra clasificación, que expresa que la pubertad o adolescencia inicial, corresponde entre los 10 a 16 años y la adolescencia media o tardía ( entre los 17 y 19 años) estando la juventud plena entre los 20 y 24 años. Deduzco entonces desde ya que mi nieta está aún en la adolescencia.

En el fondo, la “ juventud” ( del latín PUER) es la edad que precede inmediatamente a la edad adulta y se sitúa, después de la infancia .Por todo lo anterior, como ya lo expresé Analía está todavía en plena adolescencia que puede ser sinónimo de energía- vigor ,pero que a su vez conlleva problemas médicos y sicosociales, siendo éstos últimos, a mi parecer, más preocupantes por la presencia de estrés- bulimia, depresión, conductas negativas y por sobre todo problemas sexuales y reproductivos.

Todos los que ya somos adultos mayores, pasamos por esa etapa, que nos habilita para opinar con base y a entregar a los actuales “ jóvenes” algunos consejos que les puedan ayudar a superar, sobretodo, caídas, tropiezos que nosotros tuvimos . De ahí es que el objetivo final de esta crónica sea eso, es decir, ayudarlos a solucionar en parte sus dificultades.

Comenzaré diciendo que “ nadie” puede saber por uno mismo, en este caso por mi joven nieta y “ nadie” puede crecer por ella. Nadie, puede buscar por ti ,como tampoco “ nadie podrá hacer nunca lo que tu mismo haces o deseas hacer.

Por ello, tu existencia auténtica y fructífera, nunca admitirá representantes. De ahí que el sabio griego Sócrates recomendaba a sus discípulos “ Conócete a ti mismo. Sé tú mismo”. Decídete, pues a pagar el precio de tus sueños, de tu autenticidad y…..no permitas que nadie te los cambie o te los robe.

Recuerda que…….cada día de la juventud es una experiencia maravillosa, pero………irrepetible ( aunque lo queramos de todo corazón)..Quizás por esta razón el pintor Picasso reconocía que “ cuesta mucho trabajo llegar a ser joven” No puede ser de otro modo: lo que vale……cuesta. Pero ¡qué alegría da, cuando uno llega y logra , lo que se ha propuesto!.

Ahora, me referiré a todos los jóvenes de hoy día. “ Sean valientes, atrévanse a pagar el costo de la verdadera libertad. ¡ Libertad! Palabra que emociona, ansiada por todos, traicionada por muchos ( a veces) pero………indispensable para poder cada hombre realizarse como ente humano.

En esta etapa, tan importante, para vuestro crecimiento humano, sobre todo en la parte espiritual, es vital que cada joven tenga muy claro en su mente y en su corazón, el verdadero significado, el valor y el costo de la palabra LIBERTAD, para que cada cual pueda desenmascarar oportunamente y a tiempo las falsificaciones, las omisiones y los excesos llamado Libertinajes.

La verdadera Libertad, es la capacidad de orientar la propia vida, hacia los valores más puros y elevados que les puedan dar sentido a las jóvenes vidas .Por lo que tienen, mis queridos jóvenes de hoy, dejar atrás y no considerar, el barato y propagado criterio de que la libertad, consiste en hacer cada cual, lo que le da la gana. Ya lo dije, esa actitud lisa y llanamente tiene su nombre ¡ Libertinaje! Que es una parodia de la verdadera libertad.

La auténtica libertad es una conquista y en parte para el hombre es dejar de vivir de caprichos pasajeros. Optar por definir las metas más elevadas de la vida y encontrarlas no importa el precio que debamos cancelar. Por eso la libertad, mis jóvenes amigos, se construye cada día con decisiones coherentes y con el proyecto de vida que cada cual elige.

Pero, nunca olviden que, no basta decirse uno a si mismo que “ es libre” Habrá que preguntarse ¿ Para qué quiero la libertad? La respuesta nos la da el autor del “ Principito” Antoine de St. Exupéry: “ Solo existe la libertad de alguien que va hacia alguna parte” y concluye” Las pistas invisibles del amor liberan al ser humano”. Esto significa que mientras más altas e imposibles sean las metas, más libre uno será.

Pero, debo acotar al finalizar estas palabras que el ser dueño de uno mismo, no agota la vocación a la libertad. Hace falta dar un paso más ¨: la donación, es decir ayudar a otros a liberarse de sus cadenas. En otras palabras . < La verdadera libertad alcanza su expresión más noble y sublime, cuando se ayuda a otros a alcanzarla, a recuperar o consolidar su propia libertad.

“La visión llega a ser clara, cuando uno puede mirarse el corazón. el que mira hacia afuera…sueña. el que mira hacia adentro, despierta”, Carl Yung.



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista