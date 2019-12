Opinión 08-12-2019

Mensaje de Chaplin contra extremismos



Hoy más que ayer y que mucho más tiempo atrás, estamos sorprendidos por el terrorismo que, desde octubre ha asolado nuestro país y a otros puntos del orbe.

Tiempo atrás y hoy de vez en cuando, leemos sobre el terrorismo islámico, pero además de otros terrorismos diferentes. El de “ extrema política, de Izquierda o Derecha, pero, lo peor es que el Extremismo se apoya y justifica por algunos y cobran a veces también, mayor fuerza en sus propuestas y acciones, lo que en verdad nos desconcierta.

Leyendo al periodista Adolfo Ramírez que en una de sus crónicas acota que es “ palpable el extremismo de Derecha, especialmente en los Estados Unidos, donde Donald Trump utiliza un discurso nacionalista, alentando el racismo, la contra inmigración y el aislamiento económico y político”. Lo vemos también en Brasil, con un oficial militar de poca monta que llegó al Poder en circunstancias especiales, incendiando la Amazonía so pretexto de fomentar la agricultura. Lo vemos de nuevo en Colombia con el resurgimiento de las FARC.; en Venezuela con un tirano de Izquierda, aferrado al poder, protegido por las Fuerzas Armadas.

¿ Qué ha ocurrido? Al respecto Ramírez dice que la democracia a nivel mundial se ve cada día más debilitada y……vulnerable. ¿ Cual es el remedio entonces nos preguntamos.? Creemos que en nuestro caso chileno, es el acabar de una vez por todas con la corrupción ( a todo nivel), con la desigualdad en todo sentido y ahora con el “ estallido social” con la < violencia> que es el caldo de cultivo, para hacer ver las alternativas extremistas que los grupos desprotegidos, amargados colocan como arma de consecución sus fines deseados.

Ya no hay duda alguna que las Protestas, muestran lo que la ciudadanía siempre ha guardado como una cruel amargura de su pobreza que el estado chileno la ha mantenido por decenios de años sin inmutarse Hoy, el Gobierno está enviando soluciones que son en verdad migajas, parches, como lo es un bono a los más pobres, rebaja en el pago del Tag, una nueva Constitución, pero, ¿ qué dice de la consecución de las garantías sociales, sobre las Isapres, las AFP, la salud y educación estatal gratuita por ej.? Hasta ahora nada…….¿ Volverán de nuevo las famosas Marchas, la movilización social ?....me temo que sí, dado que el actual Gobierno NO tiene nada que ofrecer, salvo el mantener el privilegio para la Derecha Económica, que es el quid de este asunto.

Pero, de verdad creemos que la sensatez debe prevalecer y es solo el pueblo el que es capaz de hacerlo con su voto, por lo que todos debemos desde ya prepararnos para la próxima Consulta Ciudadana y responder con madurez.

Hemos hecho este preámbulo, para comentar el verdadero motivo de esta crónica y que reside en el famoso discurso de Charles Chaplin en su inolvidable película “ El gran dictador” que recomiendo a mis lectores volver a verla pues está en varios sitios de la web. Al respecto, me permito recordar algunos detalles sobre este film. Comenzó a rodarse en el año 1939 y no contó con el apoyo de Hollywood, ni del Reino Unido que en esa época buscaba relacionarse con el régimen de Hitler y todo el occidente centraba sus temores en la Unión Soviética.

El genocidio judío ya había comenzado, pero, el mundo miraba hacia otro lado. Así es como Chaplin siguió su tarea, financiando de su bolsillo y a través de la productora United Artist su film. La película cuenta la historia de un humilde barbero ( interpretado por el propio Chaplin) físicamente parecido al dictador de un país ficticio ( que en el fondo es la Alemania nazi)que recién ha ascendido al Poder por equivocación. Gobbels , el Mariscal Herring, aparecen en el film con nombres inventados, incluso un tal Benzino Napoloni que se sobreentiene que es Mussolini.

Ha transcurrido ya casi un siglo que se escribió este film, pero hoy podría aplicarse a la actual situación mundial. Hoy se sabe que el final de la película iba a ser otro: cuando el barbero sube al pedestal sería confundido con el Dictador y que ante una multitud efervorizante, anunciaría que no iban a ir a la guerra. El día del rodaje de éste film, con cientos de actores de extras, la crudeza del régimen de Hitler ya es patente y Chaplin estaba arrepentido de haberle dado a éste un trato frívolo y humorístico, por lo que poco antes de la filmación se encerró en su pieza y escribió un discurso apresurado, visceral, en que dio a conocer toda su congoja.

El estreno de la película coincidió prácticamente con la invasión nazi a Polonia que fue el inicio de la Segunda guerra mundial .Como otro dato curioso, acotaremos que Hitler y Chaplin nacieron con 4 días de diferencia, el primero en Austria y Chaplin en Londres. Ambos provenían de familias de clase baja. Chaplin tenía talento y Hitler solo ambición y soberbia. Para entender más este asunto, se recomienda ver el documental “ El triunfo de la voluntad” de Leni Riefensthal, que es un panegírico del movimiento nazi estrenado en 1935 cuando el Dictador llevaba dos años como Canciller de Alemania.

Pero creo que Ud. ya se estará preguntando ¿ Cual es el mensaje que entrega el film de Chaplin?. Textualmente dice este:

“ No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos y la buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres .El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas, ha levantado barreras de odio, nos ha empujado hacia las miserias y las matanzas……”( este discurso dura aprox. 4 minutos y medio)

En resumen, “ El gran dictador” fue estrenado el 15 de octubre de 1940 en N. York y muchos años después en otros países ( el último fue en España cuando falleció Franco) y en el fondo este film es una obra maestra que se mofa de las ambiciones totalitarias de los fascismos Europeos y es en el fondo una llamada a favor de la democracia, de las libertades y de la hermandad entre los pueblos.

Habla en contra ( como ya lo dijimos) de la codicia, la avaricia, el odio y la intolerancia, por lo que a mi parecer en mucho se parece a la actual situación de las clases más desposeídas de nuestro país que sufren de todos los males antes señalados por culpa del modelo del liberalismo económico que se mantiene como dogma en Chile.( Nació este sistema econ. en el siglo XVIII .Se basa en la oferta y la demanda. Deja de lado las consideraciones sociales: niños, ancianos pobres, etc.)

Caro, muy caro, pagó Chaplin con su película, incluso los Estados Unidos, país en que residió Chaplin por más de 40 años en 1952 le prohibió su ingreso y solo en 1972 volvió allí, solo para recoger su Oscar Honorífico.



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista