Opinión 29-08-2017

Mensajero a los 80

Si mi diario fuera humano

ya sería un hombre viejo,

uno que vivió la historia

de sueños y de recuerdos.



Nada logró perturbar

su despertar cada día,

supo de días aciagos

y conoció de alegrías.



Nació por el treinta y siete,

un veintinueve de agosto,

mi viejo Diario El Heraldo,

recreo para mis ojos.



A través de tus historias

conocí de mil tragedias,

alegraste mis mañanas

y detuviste mis penas.



Sé que no te ha sido fácil,

que el sendero ha sido duro,

pero seguirás de pie

a pesar de tantos muros.



Nunca dejes de contarme

de esta tierra encantadora,

de sus sueños, sus pasiones,

sus poetas y cantores.



Y cuando cumplas cien años

y ya no me quede vida,

siempre habrá un lector dispuesto

y un pueblo que te reciba.





Tú has sido mi compañero,

mensajero de mis días,

nunca dejes de contarme

de tus penas y alegrías.



Y mañana cuando sientas

que ya no tiene sentido

observa tus ochenta años

que vale lo que has vivido.





Ve paloma mensajera

que tu lector ya despierta,

mañana será otro día

y te recogeré en mi puerta.



Verás como con el tiempo

te han de seguir valorando,

porque llevas en tus hojas,

lo que el pueblo va buscando.





(Héctor H. Herrera Flores

Miembro Centro Cultural Maule Sur

Consejero Regional de Cultura)