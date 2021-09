Social 25-09-2021

Mercado laboral maulino muestra señales de reactivación en ocupados con mayor nivel educativo



Sence invita a participar de las capacitaciones on line y presenciales para adquirir mayores conocimientos y una mejor preparación a la hora de optar por un mejor empleo.

Después de meses de cifras a la baja en la tasa de ocupación, en el Maule se experimenta un alza en el último trimestre móvil. Así lo confirma un análisis realizado por el Observatorio Laboral del Maule de SENCE, ejecutado por la Universidad Católica del Maule, en su boletín mensual Termómetro Laboral. De acuerdo con los datos recabados en el boletín, desde el trimestre móvil octubre – diciembre del 2020, la región del Maule presentaba una disminución de sus tasas de ocupación mes a mes, bajando desde un 51,8% hasta un 46,5%.

Esa situación cambió y hoy se observa una leve alza: en el último trimestre móvil publicado, mayo – julio 2021, la tasa de ocupación de la región del Maule experimenta un aumento, llegando a un 46,7%, lo que implica un incremento de 0,2 puntos porcentuales, lo que se traduce en 1.654 personas ocupadas más que el trimestre anterior. “Estamos muy optimistas por estas cifras de reactivación económica que nos instan a seguir trabajando más arduamente en difundir los beneficios que está entregando el Gobierno, a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y SENCE, como son los subsidios a la contratación y retorno; y también el IFE laboral que benefician a los nuevos trabajadores y a las empresas”, precisó la Directora Regional de Sence Maule, Alejandra Harrison Sandoval.

Es importante destacar que justo hace un año fue el peor periodo – en pandemia - donde la ocupación para la región del Maule llegó a un mínimo de 42,9% en la tasa de ocupación, lo que se tradujo en 390.965 ocupados, explica el analista del Observatorio Laboral del Maule, Matías Almeida. Si bien está el efecto de estacionalidad del empleo que afecta a la región del Maule, considerando el mismo mes de análisis, se observan 39.045 nuevos ocupados. Dado esto, se evidencia un camino a la reactivación de los niveles estándar en cuanto a empleo se refiere en la región.

Otro aspecto a considerar es que al comparar con el mismo trimestre del 2019 – año pre pandemia - la tasa de empleo se encontraba en un 54,2%, por lo que se observa que aún hay un camino por recorrer para recuperar los niveles que la región tenía anteriormente. Aun así, al dividir por niveles educativos a los ocupados, solo los con educación superior técnica y profesional completa han logrado llegar a una tasa igual o superior a las que teníamos el 2019, precisa Matías Almeida. Los demás niveles educacionales, si bien están en mejor posición que el 2020, aún no se recuperan en niveles pre pandemia (2019).

“Es por ello, que a través de las capacitaciones on line y las presenciales de SENCE, que ya volvieron, estamos invitando a que la gente se capacite y adquiera mayores conocimientos y una mejor preparación, lo que les permitirá optar a un mejor empleo. Es así como los invitamos a ingresar a www.sence.cl y buscar los cursos a los que quiere postular o para mayor información dirigirse a nuestras oficinas regionales, ubicadas en 3 oriente 1298, Talca, o en las oficinas OMIL de las municipalidades de nuestra región”, concluyó la Directora Regional de SENCE Maule, Alejandra Harrison Sandoval.