Mes del Libro Algunos libros de Linares







Muchos de los libros que van en esta nota, tal vez sean poco conocidos, no se sepa de ellos o simplemente están borrados de la memoria incluso de los investigadores. Pero cada uno de ellos aporta un episodio de nuestra historia provinciana.

Pero es importante un detalle y sobre esto refiero una escena que me correspondió presenciar en la Biblioteca Nacional: en el invierno del 2015, mientras aguardamos, en su salón de lectura la traída de un microfilm de las bóvedas de la Sección Periódicos, un joven alumno pidió varios libros de creación literaria, referidos a temas pedagógicos. Entre ellos solicitaba “Cantando Junto al Rocío” del profesor linarense Mario Acuña Dote.

El encargado le expresó que el libro requerido, no estaba en los registros. El peticionario exhibió como prueba de la existencia de la obra, un recorte de El Heraldo de Linares del 2 de julio del 2004, donde se hablaba de su lanzamiento. El libro existía, pero quien lo imprimió, esto es Ediciones Santal, al parecer no hizo el depósito legal. En una palabra, están registrados los comentarios de la publicación pero el libro no llegó a los anaqueles. Esto significa que, en años futuros, no habrá existencia física del volumen, salvo que algún descendiente del autor lo conserve, pero será invisible para el público.

Pero aún más, el excelente Diccionario Geográfico de la Provincia de Linares de Luis Valentín Ferrada, del 2001, fruto notable de su recorrido por esta zona en su candidatura a diputado de 1994, tampoco aparece en los anaqueles y registros de la Biblioteca Nacional.

Esta omisión, que es de la imprenta y no del autor, ha significado que numerosas obras no sean del conocimiento general y sólo sepamos de ellas por referencias de la prensa. Pero indudablemente no estarán para los lectores del futuro.





JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia