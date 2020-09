Editorial 30-08-2020

Mesa de Educación

Los integrantes de las Comisiones de Salud y de Futuro del Senado se reunieron con expertos para analizar distintas aristas de las medidas que están adoptando las autoridades para hacer frente a los contagios de la pandemia.



Esta semana los temas se centraron en la crisis generada por el cierre de las escuelas y colegios, los efectos que tendrá el cese de atenciones de salud en el presupuesto ministerial y la fórmula para permitir que los contagiados con Coronavirus puedan participar en el plebiscito de octubre.



El representante de UNICEF en Chile, declaró que el que los niños no puedan ir a las escuelas no solo genera riesgo en la continuidad de los estudios sino que los menoscaba porque se ve afectada su alimentación escolar y las relaciones interpersonales. Vemos que en todos los países que han debido implementar el cierre de los establecimientos, las niñas son las más perjudicadas porque ellas deben hacerse cargo de las labores domésticas, cuidar hermanos menores y la última prioridad es estudiar

.

También se ha observado que este año se registrará una deserción escolar un 43% mayor a un año normal. Esto es principalmente porque no existe la necesaria conectividad para asistir a clases online.



En Chile, 80 mil estudiantes dejaron su formación presencial este año y lamentablemente, una buena parte de ellos no está estudiando, lo que genera una evidente preocupación.