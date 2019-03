Política 15-03-2019

Mesa de Oposición ante fallo de la corte suprema que rechaza medida cautelar del alcalde de Talca

Ante el fallo de la Corte Suprema que ratificó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca del pasado 7 de febrero, validando el rechazo del recurso de protección que interpuso el alcalde Juan Carlos Díaz, la Mesa Comunal de Oposición manifiesta su conformidad con la resolución y espera que los concejales inicien un proceso de destitución del jefe municipal ante el Tribunal Electoral, tal como encomendó Contraloría.

El vocero de la mesa, José Ramón Letelier, manifestó: “Hay que recordar que la Contraloría estableció fehacientemente que el alcalde Díaz incurrió en faltas graves a la probidad y que se libró de ser condenado por la justicia porque negoció una salida alternativa. El no es inocente de los cargos que se le imputan. Es un deber de los concejales fiscalizar los actos de los alcaldes y llamamos a los que están en ejercicio a no abandonar sus deberes por razones mezquinas y politiqueras. Es tiempo que cumplan con su responsabilidad frente a la ciudadanía. El bien común es más importante que las conveniencias personales. Es necesario que el Tribunal Electoral se pronuncie al respecto. No estamos pidiendo que los concejales juzguen al alcalde, sino que dejen a la institucionalidad correspondiente que ejerza justicia”.