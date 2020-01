Política 07-01-2020

Mesa de Unidad Social suspendió diálogo con el gobierno

La Mesa de Unidad Social informó que suspendió el diálogo con el Gobierno, acusando falta de "voluntad real" para responder a las demandas emanadas de las protestas sociales que estallaron el pasado 18 de octubre.

"Ratificamos que desahuciamos la interlocución con el gobierno", dijo el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar.

Uno de los argumentos para no seguir negociando es el constante apoyo del Ejecutivo a la labor de Carabineros, pese a las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

"Cuando el ministro (del Interior) Blumel está respaldando que se sigan violando los derechos humanos, nosotros decimos entonces que no hay nada que seguir conservando. No hay voluntad real”, dijo Aguilar.

En cuanto a las propuestas que ha hecho el Gobierno, el representante del magisterio acusó que ninguna de ellas apunta a modificar estructuralmente el sistema.

“En materia de agenda social no hay nada que toque el modelo, se hacen anuncios en Salud que mantienen el eje en la atención privada (…) Lo mismo en materia de pensiones: no se aprecia voluntad de la ministra (del Trabajo, María José) Zaldívar por un cambio en esta materia”, dijo.

"Lo que corresponde ahora es movilizarse y profundizar las movilizaciones. Vamos a profundizar el movilizarnos, durante el verano incluso. Vamos a elaborar y anunciar en los próximos días un plan para el verano y, por supuesto, prepararnos para marzo", agregó.