Deporte 31-10-2020

Mesa Regional del Deporte Adaptado e Inclusivo cerró temporada de reflexiones



Cinco encuentros online se realizaron este año debido a la pandemia. Próximo compromiso es trabajar en un plan estratégico con miras a Santiago 2023 que pueda convocar a deportistas maulinos a dicha cita internacional.





Con emoción los representantes de las instituciones que forman parte de la Mesa Intersectorial del Deporte Adaptado e Inclusivo del Mindep-IND regional, fueron disertando sus principales conclusiones del trabajo realizado en estos dos años.

A través de la modalidad virtual, se organizó la 5° y última charla de 2020, titulada “Compartiendo desafíos y aportes del deporte adaptado y paralímpico como una oportunidad de inclusión social en la región del Maule”.

No obstante, la autoridad deportiva regional sostuvo que “ha sido un año difícil por la crisis sanitaria. Fuimos capaces de organizar cinco charlas con presencia de expositores internacionales. Tuvimos una gran capacitación sobre cómo ha evolucionado el deporte adaptado y paralímpico. Nos ayudaron mucho para intercambiar experiencias sobre cómo se trabaja en otros países, a lo cual sumamos una charla con deportistas de nuestra región, con mucho éxito. También hicimos un curso de inducción al deporte paralímpico escolar que está dentro de los lineamientos de la conceptualización y este cierre que me permite decir que estoy orgullosa del trabajo en equipo que hemos realizado estos dos años. Uno de los lineamientos de la Política Nacional de la Actividad Física y Deportes 2016/2025, es precisamente relevar el deporte adaptado y paralímpico y yo en particular, lo he tomado como mi sello en esta gestión por sobre todo con miras a los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023”, dijo la autoridad del deporte regional.

La Mesa Intersectorial del Deporte Adaptado e Inclusivo, tiene por objetivo principal, revelar la importancia de políticas públicas inclusivas en la práctica de la actividad física y deportiva.

Del mismo modo, reflexionar en torno a que a las personas con discapacidad se les brinde las legítimas oportunidades que merecen en el ámbito de las acciones que emprende la sociedad.

Esta mesa regional es integrada por Mindep-IND, Ministerio de Educación, Senadis, Instituto Teletón, Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, Universidad Santo Tomás, Club Deportivo Curinat, la experta Arlette Silva Ortiz (desde España) y el deportista paralímpico Jorge Castillo Castillo.

En la oportunidad, el Encargado de Inclusión y Deporte Adaptado del Mindep-IND, Patricio Delgado recordó “en 2014/2015 se firmó un convenio de colaboración con Senadis que permitió crear dos mesas: la del deporte competitivo y de alto rendimiento y la del deporte formativo y de participación. Más tarde, en 2018, reactivamos la mesa nacional de actividad física, inclusiva y del deporte adaptado hasta llegar a 2019 y 2020, en donde se constituyeron las mesas regionales. Ha sido un trabajo intersectorial específico en el ámbito del deporte para personas con discapacidad, en donde hay mucho que seguir trabajando”, apuntó.

La crisis sanitaria que vive la humanidad, ha motivado generar un protocolo de retorno a eventos nacionales para los deportes paralímpicos, confiado al Comité Paralímpico de Chile, Copachi.

Quedó el compromiso de trabajar a través de las organizaciones deportivas, aprovechando su constitución legal motivando al recurso humano a ser más inclusivos, como así en desarrollar un plan con miras a Santiago 2023.

En la clausura de la jornada, el destacado velocista, lanzador de la jabalina y campeón nacional de los 200m categoría t37, Jorge Castillo señaló “dentro de la mesa cumplo el rol de entregar una visión de las estrategias a desarrollar representando a los deportistas”, principal preocupación de estas acciones intersectoriales impulsadas desde el Mindep-IND.



1