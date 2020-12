Crónica 01-12-2020

Mesas de cocreación de Balloon Latam reúne vía online a emprendedores de distintos rubros de la Región del Maule

En el marco del proyecto Explora Maule de Balloon Latam, se realizaron las mesas de co creación, instancia que fue dividida en tres jornadas según el área de cada emprendedor y emprendedora. Gastronomía, artesanía y turismo fueron las protagonistas de cada evento en donde, luego de una bienvenida, los participantes se dividieron en mesas virtuales para desarrollar la actividad de una manera personalizada y cercana a pesar de ser un evento completamente virtual.



La Directora Nacional de Balloon Latam, Florencia Mesa, participó de la actividad y dentro de las palabras de bienvenida que dedicó a los participantes afirmó que “a los chilenos les gusta participar pero no existen las instancias donde uno pueda alzar la voz y construir junto con otros soluciones comunitarias y en esta actividad es justamente lo que queremos”. Además agregó que “como Balloon queremos disponibilizar este espacio amoroso y cercano donde todas las voces van a ser escuchadas con respeto”.



El proyecto Explora Maule es una iniciativa de Balloon Latam apoyada por Corfo que busca el potenciar la vinculación y el capital social de los emprendedores y emprendedoras de la Región del Maule. La apuesta de este proyecto es impulsar el turismo, la gastronomía y la artesanía como ejes de desarrollo en la región, considerando las comunas de Licantén, Vichuquén y Hualañé.



El Director Regional de CORFO, Raphael Zúñiga, quien dedicó unas palabras a los participantes. “Lo principal es conversar para detectar brechas y problemas, para saber cómo lo están pasando y también entregar las soluciones que son necesarias hoy en día. Todos los rubros están muy complicados y esta instancia de conexión con el mundo público es muy importante y la valoramos muchísimo”, afirmó.



Aumentar la percepción de oportunidades desde los emprendedores y emprendedoras, lograr impulsar sus negocios y generar una mayor articulación entre los mismos emprendedores como también con instituciones u organizaciones que se estén vinculando en el territorio de una manera mucho más activa y frecuente son los objetivos de esta iniciativa.



Katerin Crespo, Directora regional de Balloon Latam Maule, también estuvo presente en la actividad y destacó que instancias como estás son espacios para co-crear y conversar a través de la vinculación y el diálogo para poder hablar sobre la realidad que se vive en la Región del Maule y que a veces no se logra visibilizar. “Hay que construir en base a nuestros dolores, a las brechas que hay, a las oportunidades que se van generando, soluciones comunitarias, que se levanten desde la comunidad y que a la vez sepamos cómo nos podemos organizar nosotros para llevar esto adelante”, afirma la Directora Regional.