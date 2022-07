Nacional 17-07-2022

Meteorología anuncia "heladas" para los próximos días y advierte la llegada de nuevo sistema frontal a la zona centro

De acuerdo con la meteoróloga Edita Amador, durante la tarde y la noche de este domingo 17 podrían reportarse chubascos en la Región Metropolitana y Valparaíso.



Adicionalmente, comunicó que el domingo va a ingresar un nuevo sistema frontal, pero esta vez "muy debilitado". "Viene desde Aysén y va a llegar con precipitaciones como lluvia hasta la región del Maule. A nosotros -la RM y la región de Valparaíso- nos llega el domingo durante la tarde noche como tipo chubascos. Eso es lo más importante, serán de 10 a 15 milímetros, no más que eso". En la misma línea, precisó que "estará más concentrado a la cordillera". Incluso, dijo que "vamos a tener nevadas el día domingo 17 y el lunes también desde la V región hasta la zona del Biobío". Y, luego de que pase el sistema frontal del domingo, acusó que bajarán otra vez las temperaturas. "Del lunes en adelante y hasta el día miércoles vamos a estar con heladas", acotó. Coquimbo y Atacama Cortes de camino y casas destruidas fueron algunos de los reportes que dejó el paso del sistema frontal en las regiones de Coquimbo y Atacama. De hecho, en algunas comunas de dichos sectores se declaró Alerta Roja y Amarilla por parte de la Onemi. La meteoróloga señaló que para esas zonas también se registrarán heladas. "Como acá no va a entrar frente vamos a estar desde el domingo en adelante con cielos despejados y heladas matinales. Por ejemplo, el domingo tenemos -2°C de mínima y 12°C de máxima", señaló, agregando que este fenómeno se espera que se repita aproximadamente hasta el día miércoles 20. "En Ovalle también vamos a estar bajo 0°C. Va a estar con -1°C o 0 grados hasta el miércoles", precisó, refiriéndose a una de las zonas más afectadas por el paso del sistema frontal. Para Atacama, en tanto, acotó que "no tenemos nada, solamente temperaturas entre 5°C y 6°C y 20°C de máximas".