Nacional 17-02-2019

Meteorólogo reconoció que este verano los tiene "sorprendidos"

El meteorólogo Eduardo Sáez, en conversación con Una Nueva Mañana, afirmó que este verano los tiene "sorprendidos" por la volatilidad de las temperaturas que han afectado la zona centro sur del país.

Sáez explicó que el flujo más importante de altas temperaturas se "está desplazando" hacia el sur, que llegarán hasta los 38 grados entre Cauquenes (Región del Maule) hasta Temuco, en La Araucanía, lo que preocupa por los incendios forestales que azotan la zona.

Sin embargo, el jueves fue particularmente caluroso, sobre todo porque se esperaban 32 grados en Santiago y llegó hasta los 36. "Ayer tuvimos la mañana más fresca para el mes de febrero de este año y en la tarde tuvimos la segunda temperatura más alta para un mes de febrero, entonces esa extraña variabilidad que hemos tenido en este verano, que ha sido bastante bipolar, nos tiene bastante sorprendidos", afirmó.

El meteorólogo indicó que las olas de calor tienen un "retroceso" y por eso existe gran variabilidad de temperaturas, sobre todo en la zona central.

Según el especialista, los peak continuarán hasta mediados de marzo, pero con menor durabilidad. "La temperatura 30 puede aparecer cerca de la una o dos de la tarde y eso acompañarnos hasta las 7 o 6 aproximadamente", dijo.

Los pronósticos para este año es de "características normales", en el sentido que habrá lluvia. "Quizás van a empezar por ahí por mayo, que es la característica propia, pero yo no veo algo que me pueda dar un patrón que me pueda asegurar que va a ser un año lluvioso o muy seco", explicó.