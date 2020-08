Opinión 09-08-2020

Mezquindad o sencillez



“La humildad es el sólido fundamento de todas las virtudes” Confucio.

Creo que Ud. como yo, hemos dejado de ver los noticieros de tv, e incluso la lectura de algunos diarios y revistas, porque en vez de ampliar los conocimientos, estar al día de la marcha del país y del mundo en general , vemos o escuchamos noticias, opiniones en pro o en contra del actual gobierno, de algún Partido político o de “ posiciones personales” frente al acontecer actual o futuro de la marcha del país.

Por lo mismo leemos ya con desagrado, cartas o crónicas de la posición que sustentan algunos sobre el “ si” o el No” del próximo plebiscito. Preguntémonos juntos si ¿ a alguien le importara el cómo votará ese abogado ,agricultor o persona natural que indica su preferencia? Pero, eso no es todo, nunca faltan algunos “ perhuétanos”( modismo chileno que signIfica: agilado, ñoño, amermelado) que dicen apoyar esa posición. Si amigos míos: los aduladores, lamebotas, nunca faltan..

Por ello creo que a todos o a muchos, les falta el “ saber ubicarse”; el “ bajar un poco el ego”, la sobreestima, en fin, aterrizar un poco y percatarse que en el fondo son solo mortales, que conviven en una sociedad que, hoy, más que ayer, busca y desea la igualdad sobre todo en las “ posibilidades” de mejor vida, tanto en lo económico, salud, previsión, educación gratis y estatal. La cohesión social se ha debilitado, al igual que el sentido de pertenecía, abriendo asi espacio a lo que hoy se denomina “ anomia”

La desigualdad social, debe ser analizada, estudiada y legislada o seremos pronto espectadores de un nuevo Estallido Social que, no lo evitará una Nueva Constitución, si no “ reformas profundas a las AFP, ISAPRES ,etc. Todo lo anterior me ha conducido a analizar un poco, eso que a muchos nos falta y es esa parte valórica llamada “ HUMILDAD” que como sabemos es la característica propia de los sujetos modestos, que NO se sienten importantes, ni buscan como algunos, Honores o Títulos inmerecidos . Los que llegan lejos, es debido a sus constantes estudios personales, y a sus innatas cualidades.

A veces, la palabra “ humildad” se asocia a la palabra “ pobreza” que como sabemos significa < falta de recursos> Así por tanto , se habla de “ personas humildes, barrios y pob.con múltiples necesidades que como hemos visto, no son éstos sinónimos ,de la virtud denominada “ humildad” que, consiste en que cada individuo , por si mismo, conoce sus propias limitaciones, debilidades y……actúa de acuerdo a tal conocimiento. Este término proviene del vocablo latino” humilitas” ¿ Ve Ud. que siempre hay algo que aprender?

La palabra “ humildad” ha permitido que sabios, pensadores, poetas, digan algo al respecto en sus respectivos libros, textos, poemas. Si Ud. ha sido capaz de leer hasta aquí, le invito a proseguir leyendo a continuación lo que algunos han escrito sobre este tema. Uno, expresó: “ hay algo en la humildad que exalta extrañablemente al corazón” Al parecer nos quiere insinuar que la humildad, es una de las mejores virtudes que puede poseer un ser humano.

Otro , escribió: “Para hacerse grande, hay que comenzar por hacerse pequeño”. Pero lo anterior no es todo, pues seguidamente el art. dice: “ Uno no nace maestro, hay que ir trabajando el camino hasta ser experto” Usando el término in comento, pienso humildemente, ¡ cuánta sabiduría encierran dichas expresiones!...

Es verdad por otra parte aquello que la “ humildad” no permite hacer alardes de lo que uno sabe o tiene. Quien presume de su sabiduría, No es más que un necio. Quien hace ostentación de su sabiduría es porque nada le pertenece ( Adelaide, autor de ese pensamiento) Fue Henry Ford el que sabiamente al respecto acotó: “ la verdadera humildad, consiste en estar satisfecho” y el escritor John Ruskin agregó al respecto; “ estoy convencido que la primera prueba de un gran hombre, consiste en la humildad”

¿ Recuerda Ud. al Rey Salomón; llamada el sabio de quien no habla la Biblia? En una parte de su libro dice textualmente “ Donde hay soberbia, allí habrá ignorancia, más donde hay humildad, habrá sabiduría” Nada que agregar ¿ verdad? como tampoco no podemos comentar lo expresado por Lao Tsé: “ Saber que no se sabe, eso es humildad. Pensar uno sabe lo que no sabe, eso es enfermedad.” Yo agregaría al respecto que tratar de comentar esos pensamientos es “ atrevimiento” y nunca he deseado ser osado, ni como dice el campesino “ subido de cola” ¿ comprendió verdad?

El notable escritor francés Victor Hugo, en uno de sus escritos dijo: La humildad tiene dos polos: lo verdadero y lo bello” y el sacerdote Don Bosco a su vez escribió: “ Humildad, caridad y modestia, no pueden estar separadas, la una de la otra” y el gran escritor E. Heminguay al respecto dijo: “ El acto de la sabiduría, el poder y el conocimiento, es la Humildad”.

Anónimamente alguien escribió: “El orgullo divide a los hombres, la humildad los une” quizás por lo mismo San Pío dijo: “ La humildad es verdad y la verdad es humildad”.

Personalmente me quedo con este pensamiento anónimo ( lo expresé con otras palabras al comienzo) “ La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirles a los demás , descubrirlas” , por lo que vayan estas expresiones de un autor desconocido ,para todos aquellos que opinan públicamente sobre sus preferencias políticas: “ sé humilde cuando subas, para que sean indulgentes contigo, cuando bajes” Palabras que se parecen a las pronunciadas por Marco Tulio Cicerón: “ Cuanto más alto estemos situados, más humildes debemos ser”.

Finalmente, es mi deber acotar este pensamiento leído en el libro bíblico de los proverbios de Salomón: “Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, más con los humildes está la sabiduría” y en el cap. 16-19 este sabio escribió “ Mejor es humillar el espíritu de los humildes, que repartir despojos con los soberbios”.

Me quedo con lo expresado por el judío Shoshan el cual acotó cuando escribió sobre la humildad: “ La verdad es que no se necesita mucho para ser una buena persona, ni aún cuando estemos afortunados en la vida, aún no hace mucha falta para ser buenas personas. Solo hace falta seguir siendo personas sencillas, con valores, que llora cuando alguien sufre, que siente cuando alguien se nos va, que cuando llegan los éxitos, no deja de ser humilde. Seguro que con ello, tenemos un trozo de cielo ganado, o a lo menos, tendremos los ojos de Dios cerca de nosotros… Y yo, profanamente agrego: Amén….Amén….

“Si aún estando con reyes, en la humildad encuentras tu grandeza” Rudyard Kipling.





René Ant. Recabarren Castillo

Profesor Primario