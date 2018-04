Opinión 29-04-2018

Mi actuación y la de los demás

Todos, unos más y otros menos, tenemos más de una vez alguna decepción. Como por ejemplo, esperar que nuestros semejantes, llámense amigos, familiares, compañeros de trabajo o simples conocidos, actúen de la misma forma como actuamos nosotros.

Si siempre actuamos con sinceridad, altruismo, generosidad, siempre deseamos que los demás actúen y ostenten los mismos valores que nosotros poseemos o al menos tratamos de practicar.

Al respecto, jamás hay que olvidar que nuestros pensamientos y actitudes son personales. Adquiridos por la práctica, enseñanzas recibidas e incluso por simples imitaciones de algunos que, tienen una buena forma de enfrentar la vida.

Leímos que el fundador de la “ sicología funcional” el Dr. Williams James, al respecto teorizaba que, una forma sencilla de encontrar la felicidad, estriba principalmente en minimizar nuestras peculiares expectativas. Cuanto menos se espera, más puede uno recibir o encontrar lo que busca.

Quizás, ese razonamiento sea un poco controvertido, pero, como veremos seguidamente tiene su lógica : el no esperar nada de nadie, sinó esperar todo de “ si mismo” Así nuestras siquis, sentimientos, valoraciones, tendrán menos decepciones.

Pero, siempre debemos tener presente que, frente a nuestras respectivas relaciones, es inevitable crear o tener expectativas, llámense comportamientos, traducidos en la vida práctica ,en ser queridos,apreciados, defendidos, valorados o simplemente comprendidos.

Claro está que a veces ello no ocurre. Esas expectativas no se concretan y en algunas ocasiones terminamos con ser heridos de alguna forma. Así por ejemplo, a veces nuestros propios hijos no actúan como lo esperábamos. Incluso amigos no nos entregan su apoyo que tanto esperábamos de ellos. Esas situaciones un poco comunes en la sociedad de hoy, son claros ejemplos de cómo algunos llaman “ maldición de las expectativas” e incluso se han convertido en situaciones casi “ normativas” por la ocurrencia en la actual sociedad de consumo, donde el hombre vale por lo que tiene y no por lo que es espiritualmente.

Así es como los conceptos de amistad, amor, familia aparentan estar en planos superiores un tanto difícil ya de alcanzar, conduciendo a los individuos a una real decepción. La clave, pensamos nosotros, está simplemente en mantener un justo equilibrio y no ser tan idealista, si no ser más realistas, aunque no lo queramos así.

Por ello, algunas expectativas que nos formulamos como : respeto, sinceridad, fidelidad, deben considerarse como “ pilares” sustentadores de las relaciones positivas y saludables .Pero…..nunca como excelencia del vínculo. Así y solo así, no aparecerá la frustración, resentimientos e incluso la ira.

No hay que ser ingenuo, y esperar ver siempre, lo mejor de los demás. Tenemos el derecho a verlo, pero siempre a las expectativas repito, hay que tener prudencia y cautela. Así y solo así no nos defraudaremos con falsas esperanzas, si nó tener siempre objetividad, realismo, serenidad.

Todo lo anterior, como hemos visto se traduce en “ no “ esperar más de los demás, si nó más en nosotros mismos, para no fallar también en las expectativas que esperan de nosotros los que nos rodean.

Por otra parte, hay que tener claro que, la perfectibilidad humana no existe, como tampoco las virtudes absolutas, pero……..somos perfectibles ( aunque sea solo un poco) y ¿ como? a través del estudio y del cultivo de las virtudes más excelsas. Nuestra labor al respecto consiste en inducir ( ojalá con nuestro ejemplo) que los demás, también busquen su perfeccionamiento espiritual.

Partamos pues, con limitar las expectativas que esperamos de los demás y en nosotros mismos. En no responsabilizar a los otros nuestra infelicidad. Aprender también que NO siempre hay que recibir algo a cambio y aceptar a los otros tal cual son y no como nosotros queremos que ellos sean. Cuanto menos esperemos de los demás, más sorpresas pueden ellos darnos con actitudes loables que nunca pensamos que ellos nos darían.

Como corolario, termino invitando a todos nuestros posibles lectores a pensar que todos ( sin excepción) somos falibles ,imperfectos y que tratamos de convivir en este mundo de hoy tan materialista, acelerado, donde fatalmente encontraremos decepciones, pero también podemos encontrar seres llenos de amor y amigos que nos pueden y nos dan amistad y cariño,

Bibliografía: Texto de Valeria Sabater.



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista