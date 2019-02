Opinión 28-02-2019

Mi amigo Rodolfo

Recuerdo con nitidez una tarde del verano de 1959, próximo a ingresar a la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción, haber acompañado a mi Padre al “viejo Hospital San Juan de Dios”, ubicado en la entonces calle Delicias, hoy Valentín Letelier. Cruzando el umbral de la puerta principal, nos encontramos con un joven médico a quien mi Padre ya conocía y me presentó como el Doctor Rodolfo Castro Salgado, llegado hacía poco a Linares. Al paso del tiempo, le recordaría a mi amigo Rodolfo ese pasaje de nuestra juventud, historia que fue recurrente durante una prolongada amistad sólo interrumpida con su reciente partida definitiva.

A la vuelta de los años nos reencontramos en un lugar que nos fue común por largo tiempo. El ya ejerciendo como un experimentado Médico en su Consulta y yo como un novel Abogado en mi Oficina, vecinos en el segundo piso de altos de la Ford, como era conocido, en calle Lautaro al norte de Independencia.

En el día a día nos fuimos conociendo, luego fue Médico de mi Madre y quienes fueron sus cercanos, habrán de entender como pronto trabamos una hermosa amistad, fortalecida dentro de un grupo de jóvenes Médicos llegados como yo de la Universidad de Concepción y otros que ya trabajaban en el Hospital de Linares.

Si desde “su Oriente Eterno” Rodolfo divisa esta líneas, habrá de sonreír con esa expresión en su rostro que le conocimos y, sin duda, retornará en el tiempo, para él ahora sin medida, a esos inolvidables encuentros con aquellos amigos unidos a su voz y su guitarra, cantando viejas canciones que juntos disfrutamos en tantas ocasiones y diversas circunstancias difíciles de olvidar.

Pero después, en los años ochenta, vendrían desafíos muy distintos que también compartimos. Al comienzo en un grupo pequeño que fue aumentando, unidos en una sola voluntad y tras un sólo objetivo. No era Tarea fácil, requería mucho compromiso y consecuencia con principios y valores asumidos desde nuestra juventud para hacerlos realidad.

Allí compartimos con Rodolfo lo que en un primer momento fueron sueños y utopías, divisando una pequeña luz al final del túnel que cada día se encendía lentamente, pero con más fuerza. Fueron horas y días sustraídos a nuestro quehacer habitual para entregarlos junto a otros, cuyos nombres y rostros muy bien recuerdo, para fortalecer la Tarea en que estuvimos empeñados hasta el final.

En esas jornadas conocí a mi amigo Rodolfo en una faceta distinta a su ejercicio profesional y a su alegre presencia con sus amigos y círculos sociales que frecuentaba. Allí lo vimos en una firme actitud, entregando su probada inteligencia en ese desafío que asumió como político experimentado y consecuente con sus principios, aún a costa de riesgos evidentes que juntos asumimos con un puñado de hombres y mujeres en nuestra tierra linarense.

Y digo “nuestra”, porque este joven profesional llegado a fines de los años cincuenta según dije al comienzo, oriundo de Talcahuano, “hombre de mar”, como solía repetirlo con gracia, enraizó su vida en este querido Linares que a otros nos vio nacer. Aquí en esta “tierra fuerte de hombres laboriosos”, en letra de su Himno, Rodolfo fundó su Familia, ejerció su profesión, se comprometió en Tareas como la que he señalado y en Organizaciones sociales, gremiales y comunitarias que supieron de su entrega sin vacilaciones donde se le echará de menos, tanto como lo sentirán “sus pacientes”.

Podría extenderme en estas líneas, pero mi propósito es, simplemente, entregar la semblanza de una larga amistad cimentada, más allá de lo relatado, en nuestra mirada común: él desde la vertiente del humanismo laico y yo desde la del humanismo cristiano, ambas convergentes en una sola en que el hombre es el centro de nuestro pensamiento y acción. Igual lo entenderá hoy mi amigo Rodolfo, en aquel lugar que estará “decorando” desde su partida terrenal.