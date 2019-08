Opinión 08-08-2019

Mi Brigada - Verde (Relato breve)

Junto a mis alumnos, recuerdo aquél día; cuando visitamos una parcela en Limache, teníamos que llevar herramientas para jardinería, las teníamos, ya que anteriormente Copec, entregaba éstas a cambio de comprarles la bencina…entonces se me ocurrió hacer una carta para el gerente de esta empresa. Le expliqué, en pocas palabras, en qué consistía nuestra Brigada – Verde y que necesitábamos algunas herramientas. Al poco tiempo nos llegaron 100 herramientas de jardinería (palas, azadones, removedores de tierra, rastrillos, diez piezas de cada uno, en grandes y pequeños) fue colosal, abríamos las cajas con tal emoción que ni respirábamos…

Tomamos un microbús a las 14 hrs; y emprendimos nuestro viaje, contentos todos y muy recomendados. El trayecto fue muy agradable por el buen comportamiento de los alumnos. El cambio de paisaje, todo estaba a favor nuestro, con un día cálido muy apto para nosotros.

Cuando llegamos, nos esperaba el encargado y era quien les enseñaría a los niños el uso de cada herramienta, ellos conocieron en qué consistía una “cama alta”, una huerta en la que pudieron sembrar sus semillas de lechugas, acelgas, perejil y ciboulette.

Llegó la hora de servirles las onces, la apoderada que me acompañaba ya tenía preparada la mesa bajo un lindo quincho de batro. Las onces consistieron en un pan de molde con quesillo y verdura, jugo y una manzana, quedaron felices. Luego hacemos un recorrido por la parcela y ¡que no ven la piscina…! ¡Oh! tenían mucho calor; en un dos por tres ya estaban dentro de ella. Se bañaron , jugaron a la pelota, estaban en su “salsa”.

El problema fue que no podía sacarlos del agua y ya estábamos en la hora para regresar, empecé a asustarme, tremenda responsabilidad que tenía, tuve que ponerme firme y pedirles que se vistieran luego.

Al fin… ya estábamos en el paradero esperando que algún bus se detuviera y nos llevara a Valparaíso, pasó largo rato y nada pasaba, nos inquietamos y comenzamos a preguntar qué sucedía, repentinamente se acerca un lugareño y me dice: pero, profesora… ¿no sabe usted que hoy en la tarde hubo paro de movilización colectiva?.



Lucyna

Profesora, presidenta del CC. JYO

Integrante del Taller “Amaranto”

Biblioteca Pública Municipal de Linares