Mi decisión de vivir



“Ningún hombre es un fracaso, si disfruta de la vida” W. Feather”

Es cosa de leer los titulares de diarios y revistas o son entrevistas insípidas, crónicas sin ton ni son, opiniones personales que a nadie interesa ,como por ejemplo si va a votar “ Apruebo o Rechazo”, creyendo a su vez que su opinión es transcendental. Sin darse cuenta que solo es importante para sí mismo y su familia.

Lo verdadero importante reside en preguntarse de vez en cuando e incluso en voz alta ¡ Cómo he sido! Y ¡ Cómo debiere ser!. Por lo mismo y como una forma de apartarme un poco de todo lo anterior ( cosas simples y banales) que nada construyen y menos encantan, les invito hoy a conversar “sobre la decisión de vivir” completando lo anterior con el símil ¡ La vida es bella! Tema del cual conversamos meses atrás, recordando un film inolvidable que tiene ese nombre y puede verlo si no lo ha hecho por la web.

Os invito desde ya ( si ya no lo ha hecho) a decidirse a buscar su propia felicidad, o sea, decidirse a vivir desde ahora una vida plena. Para ello, empecemos recordando que gran parte de nuestra vida la hemos pasado buscando cosas, buscando crecer, perfeccionarse, conocer nuevas e novedosas tecnologías, aprender y en ocasiones compartir lo aprendido. En resumen: Buscando siempre más y más…

Pero, preguntémonos ¿ Qué nos pasa cuando uno no alcanza lo que en verdad deseaba y cuándo se desecha lo encontrado?. ¿ Porqué lo hacemos cuando se suponía que lo encontrado podía darnos la anhelada felicidad? La respuesta, amigo mío, es simple y corta: El hombre ahora desea una nueva felicidad……..

De todo lo anterior, podemos colegir que cuando uno toma la decisión de vivir, de ser feliz, no se debe asociar a nada externo, porque la felicidad es una decisión personal.

Nunca hay que olvidar que el solo hecho de ser coherente consigo mismo, genera paz, plenitud y por ende: felicidad.

“ La decisión de vivir” implica pues encontrarle un significado a la vida, así es que cuando uno conoce el propósito de su existencia, se da cuenta que su vida está llena de un “ significado” real. Que su vida tiene un significado sustancial y su trabajo entonces consiste en asegurarse que uno esté viviendo de acuerdo a los propósitos propuestos.

Hoy, quizás y también un poco tarde, tome la decisión final : VIVIR lo que me queda y para ello, caminaré por donde nunca antes había caminado y haré también, lo que nunca antes había hecho. De esta forma, dejaré mis propias huellas y ya no pisaré otras, que lo hicieron los demás.

Creo que si ahora camino por donde ya lo había hecho y a propósito, volveré a encontrar lo que poco antes ya había encontrado y eso……..no es ya una gracia, pues, repetir, además de ser monótono, no invita a encontrar algo nuevo, novedoso, interesante. Siempre hay que tratar de encontrar algo que nos entusiasme, nos sorprenda, nos alegre.

Si me atrae una luz, la seguiré aunque me conduzca a un pantano. Con la experiencia que ahora ya tengo, sabré salir de él sin mayores esfuerzos y sin mayores dolores o aflicciones. Hoy, pienso, que si no sigo de nuevo esa luz, terminaré mi vida preguntándome, si acaso ¿ no era ésta una nueva estrella, anunciándome un futuro mejor y…..lo desprecié?

Parte de lo anterior, hoy, ya vislumbrando el ocaso de mi vida, en esta decisión final que tomé, la de vivir ahora en una mejor forma, lo que me queda, pienso, que es verdad aquello que no son muertos los que descansan en una tumba fría, sino son muertos aquellos que teniendo todavía hálito, tienen solo su alma muerta, pero viven todavía, sin saberlo.

Ahora he comprendido que cada día que desde hoy empezaré a vivir, será una nueva ocasión especial que he nominado como “ La ocasión de vivir” y donde como siempre habrán cosas duras, feas, dolorosas a veces, que con una sonrisa, en vez de un rictus, las haré parecer mejores.

Por fin he comprendido que la felicidad es como las mariposas que, cuanto más se le persiguen, más nos eluden, pero , si uno vuelve a poner la atención sobre lo que se ha propuesto, volverá esa mariposa y suavemente se posará sobre nuestros hombros.

Desde hoy soñaré y ese sueño me permitirá ir a donde yo quiera ir. Será lo que yo quiero ser, o sea, “ Viviré” mi propia vida, pues he comprendido que lo que quiera hacer, lo haré. Encontraré mi propio camino y será desde ahora sin excusas alguna, pues viviré como yo lo decida.

“El hombre que ha empezado a vivir seriamente por dentro, empieza a vivir mas sencillamente por fuera “ Autor anónimo.





René Recabarren Castillo

Profesor Normalista