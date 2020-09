Opinión 30-09-2020

Mi infancia ancló en Cavancha (Iquique)



Bitácora de mi niñez.



Cavancha, la playa

donde el sol se baña.



Nostalgia en el océano

de mis latidos,

remos, chumaceras, espineles,

calma, tormentas,

y angustias de pescadores.



Dulce salada añoranza,

arenas de mi niñez,

braceo en tu verde azul

entre peleando y querer.



Estelas en mi oleaje

que no van a zozobrar,

polizonte sin rumbo,

emigrante, en el azar



Vaguada que perpetua

la pleamar de los años

la expanden en camanchaca,

nublando mi recordar.



Como red de amanecida lanzada en busca del pan

pronto tuve que zarpar en rumbo de mi destino,

guardé mis juegos marinos, nunca los voy a olvidar

ellos me acortan los años como gesto de cariño,

soy un hombre, soy un niño, con deseos de llorar.



Fue en tus aguas cavanchinas, donde aprendí a nadar,

domar las olas es un potro, con mañas de eternidad.



En la paz de esos vaivenes nos solían deleitar

las sirenas de mi barrio, que vestían de percal,

aún recuerdo su nombre,

¿Qué vientos navegará, habrá llegado a buen puerto,

o anclo en la Estrella del Sur, para las naves guiar?

tierna primera ilusión, que no voy a desanclar,

quedó, en tus playas Cavancha

era sol, gaviota, y mar.





(Oscar Mellado Norambuena)