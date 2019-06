Opinión 25-06-2019

Mi mejor verso

Mi mejor verso cumple cuarenta y seis años

En torno a ella gira mi poesía

Me inspira su alma, su corazón, su todo

La quiero, es el farol de mis negros…días



Nació un 24 de Junio del 73

La compuse entre el amor, la esperanza y la alegría

Con la ilusión de un futuro incierto

Hoy es el premio de mis mejores días.



Me acompaña siempre en la soledad del alma mía

Es mi pasado que vuelve siempre

Y vaya donde vaya la llevo conmigo

Su cariño siempre lo tengo latente



¡Mi mejor verso, tiene tantas cosas!

Hace nacer la palabra para la poesía

Para plasmar en ella ¡Tantas cosas mías!

Trayendo vivencias, trayendo recuerdos

Es lo mejor ---a no dudarlo nunca, la llamo Nenita

Es mi hija ---- -------ella es mi poesía.







(Mario Villagrán Pinochet)