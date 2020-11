Opinión 22-11-2020

MI ORACIÓN





Señor, Tú no quieres ser un Dios

multi alabado, con millares de oraciones

embaucado.



Tú, no quieres una fe ensangrentada, donde reina el poder y la desgracia.



Tú, no quieres ser de oro, ni explotado en la ignorancia, ni te trancen con mentiras,

profesión de mercenarios, que el cielo

te han usurpado.

Por lujos Tú, no te vendes, no eres Dios de los venales



Eres de todos los seres, eres el espacio , el viento, el sol,

la lluvia, el universo y sus mares.



El hambre flagela al pobre de preñez a la muerte,

impregnados en miserias, destrozados, sin caminos, sin miradas.

La pompa con que te alhajan TE ofende, y hace al pobre más miserable.



En oraciones las madres vierten lágrimas tan puras

que florecen azucenas y germinan los trigales,

no piden pan para ellas, ni alivio para sus males,

claman por los que no tienen, rezan para que perdones a los que roban Tu Nombre.





Yo, ruego por el amor de los padres,

dadle la risa del hijo, menos penas, más cantares.

Pan y salud para todos, con ese amor infinito.

¡Dios! Con ese amor, infinito, que solo diste

! a las Madres!







(Oscar Mellado Norambuena)