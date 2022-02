Opinión 05-02-2022

Mi poesía nació…



A, Graciela del Carmen Norambuena,

mi madre







Mi poesía nació

en la ribera mauchina (Río Maule.)

en regazos de tardes

mi madre lavando mis pañales,

en jaboncillo espumados en arrebol

yo, sin saber cuánto la amaba.



Brotó mi verso entre arado,

eras, siembras, riego y arranca de papas,

perfumada a madreselvas, peromoto, azahares,

arrullada en vaivén de trigales , mugir, ladridos, aves,

y el doliente arrullo de tórtolas

compañeras de lánguidas tardes,

mientras los frescos mil dedos, regueros del Maule

daban vida

a las eras silenciosas que

alimentan nuestra sangre.



Mis rimas fueron encatrutradas

con tibieza materna, bajo estrellas,

adormecido en croar en noches claras

protegido por la infinita ventana.



Coseché lira de forjadas existencias

creadoras de senderos y narraciones,

“plantaron “ mil árboles”, levantaron un techo,

no escribieron”.

No sabían leer, no escucharon radio,

simples eslabones de ojotas y potreros,

no fueron noticia.



El caudal tiempo sin regreso,

diluyo las tardes,

mi madre, se unió con sus abuelos,

no está pá la cosecha,

no jugaremos en la parva

se fue , está aquí, jamás se ira.

Ella, con suspiros aró la tierra,

sembró mieses para versos,

aún quedan sonetos,

ecos de arrullo y llanto,

años lejos, años lejos.





(Oscar Mellado Norambuena)