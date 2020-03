Opinión 03-03-2020

Mi última carta….



Matías del alma, mi niño amado... esta será la última carta que te escriba, cuando hoy se cumplen seis años desde aquella fatídica llamada que recibí en Santiago, a las tres y media de la madrugada del 3 de Marzo de 2014. Alguien me comunicaba la horrorosa noticia que habías tenido un accidente en el último día de vacaciones en tu Linares querido, hacia donde habías partido feliz y dispuesto a regresar pronto a mi lado, para retomar tus estudios en la Escuela de Teatro de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano que tanto disfrutabas y te hacían soñar.



Fue un amanecer fatídico, hijo mío, en que creí que enloquecía cuando partí en un viaje desgarrador a buscarte a tu pueblo tan querido, desde donde habías volado muy alto y para siempre, a tus jóvenes veinticuatro años de edad, plenos de vida. Al día siguiente regresamos juntos a Santiago, después que tus amigos te despidieran y la Banda Instrumental de la que fuiste apuesto integrante te diera su Adiós en el frontis de tu querido Liceo, para que tu cuerpo alto y delgado, como un Joven Quijote del Siglo Veintiuno, fuera a reposar prematuramente con tus abuelos, Tata Miguel y Mami María Antonieta, en el lugar donde voy a visitarte cada vez que mi inseparable tristeza lo permite.



Hijito mío, durante el año 2019 que recién termina, he pensado mucho, pero mucho, mucho, en tu tranquilidad porque, como suelen decir, no te he dejado partir y alejarte hacia el infinito pues te pienso, te lloro, tengo nítido tu timbre de voz, tu alegre sonrisa contagiosa, el recuerdo de tu caminar, con esa apostura erguida, con carácter aguerrido y revolucionario que soñaba cambiar el mundo. Todo me acuerda de ti, como cuando estabas conmigo, mi Mati amado, los dos solitos en nuestro hogar.



No te agradaba que sufriera por algunas situaciones a que nos enfrenta el ir y venir de la vida. Por ello creo que ahora también te disgusta mi sufrimiento permanente que no me abandona desde tu partida. Pero es inevitable y para combatir mi desolación he aprendido que me siento mejor aislándome del resto de la gente, para no contagiarla con mi tristeza, salvo refugiándome en el cariño y la comprensión de tus Tías Emita y Pachy que bien lo entienden. Y te cuento que en mis días de profunda tristeza apareció Marisol, una mujer con sensibilidad, madre y abuela de una hermosa familia, ayudando a sobrellevar mis pesares con su permanente preocupación.



Pero no deseo escuchar más opiniones sobre cómo llevar mi dolor, porque las que surgen me causan más penas y desencantos, concluyendo que sólo a mi importan mis sentimientos y convicciones, a partir de aquella madrugada en que una acción malvada ocasionó tu partida. La Justicia de los hombres que sancionó al criminal, no ha sido suficiente ni ha borrado de mi pensamiento ese hecho deleznable que transformó mi vida en un Calvario para siempre, día tras día.



Como dije al comienzo, ésta es la última carta que te escribo, mi niño amado, desde las generosas páginas de nuestro amigo “El Heraldo” que me ha permitido, en cada Aniversario de tu partida, transmitir mi horrible pena, sin otra pretensión que sea un desahogo derramado en las calles de tu querido Linares, donde partiste en un vuelo muy alto hasta un lugar infinito.



Creo que desde allí estás contemplando y recorriendo tu pueblo, como lo hiciste en tu niñez y corta juventud. Esta decisión que sea mi última carta no significa, por motivo alguno, que te olvide. Bien sabes que te llevo en todo instante en mi recuerdo y el corazón, con la esperanza de reencontrarnos, más temprano que tarde, para abrazarnos sin separarnos nunca, nunca más.



Hasta pronto mi Amor, mi Matías Vicente, “mi loco bajito”, como dicen los versos de aquella canción que escuchábamos y simbolizan los días inolvidables que juntos pasamos. Siempre estarás conmigo, cada instante de mi vida, por sobre el tiempo y la distancia infinita.



TU MAMITA ANDREA



Linares, 3 de Marzo de 2020.